Phương Oanh bị "ném đá"

Những ngày qua, mạng xã hội bàn tán sôi nổi về dự án tiền số AntEx, được cho là nằm trong hệ sinh thái NextTech Group của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Tranh luận bùng nổ khi xuất hiện thông tin lực lượng chức năng xuất hiện tại tòa nhà 18 Tam Trinh (Hà Nội) - nơi có trụ sở công ty của Shark Bình.

Không chỉ bị mổ xẻ các vấn đề kinh doanh trên thương trường, đời tư và cuộc sống hôn nhân của Shark Bình cũng là chủ đề gây tranh cãi. Nhiều người quay sang công kích Phương Oanh - vợ Shark Bình - trên mọi nền tảng mạng xã hội.

Hình ảnh Phương Oanh tham gia chương trình ''Mỹ nhân hành động'' bị xuyên tạc liên quan ồn ào của chồng doanh nhân.

Các Fanpage lấy Phương Oanh - Shark Bình làm chủ đề câu kéo sự chú ý. Những video, phát ngôn cũ của Phương Oanh bất ngờ bị đào lại. Hầu hết bài viết thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và hàng nghìn bình luận.

Một số khán giả tràn vào trang cá nhân của nữ diễn viên bình luận mỉa mai, chỉ trích. Hình ảnh Phương Oanh tham gia chương trình thực tế Mỹ nhân hành động bị cợt nhả cô là cảnh sát chìm, bí mật điều tra sai phạm của chồng. Thậm chí, xuất hiện thông tin Phương Oanh và Shark Bình đã ly hôn.

Khi Phương Oanh bị tấn công trên mạng xã hội, có ý kiến bênh vực, cho rằng dư luận nên khách quan hơn.

"Khi nào người trong cuộc lên tiếng mới sáng tỏ vấn đề. Đừng ở bên ngoài bàn luận chuyện của họ", "Trong chuyện của Phương Oanh - Shark Bình khán giả nên bình tĩnh hơn, còn người trong cuộc thì nên khiêm nhường hơn"... là một số bình luận của khán giả.

Hiện tại, Phương Oanh đang đóng chính trong bộ phim giờ vàng Gió ngang khoảng trời xanh. Đây là dự án remake từ siêu phẩm 30 chưa phải là hết.

Theo bản gốc, nhân vật của Phương Oanh đảm nhận có đời sống hôn nhân trắc trở. Đến cuối cùng phải chịu cảnh ly tán, chồng tù tội. Nhiều khán giả lấy câu chuyện trong phim để mỉa mai Phương Oanh, cho rằng phim vận vào đời.

Trong phim Gió ngang khoảng trời xanh, Phương Oanh vào vai người vợ đảm đang, tài giỏi, có chồng làm doanh nhân.

Về phía Phương Oanh, cô chưa lên tiếng về những thông tin trái chiều cũng như sự công kích từ phía dân mạng. Thời điểm nổ ra tranh cãi về dự án tiền số của chồng, cô vẫn cập nhật hình ảnh đời thường cùng hai con và công khai thông tin ủng hộ 200 triệu đồng cho bà con chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.