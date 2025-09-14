Trải nghiệm làm mẹ giúp Phương Oanh nhập vai tốt hơn.

Phương Oanh trở lại màn ảnh sau 4 năm vắng bóng với vai Mỹ Anh trong phim Gió ngang khoảng trời xanh đang phát sóng trên VTV. Ở tập phát sóng gần đây nữ diễn viên nhận mưa lời khen với trưởng đoạn xù lông nhím lên để bảo vệ con trai bị bắt nạt.

Cảnh Mỹ Anh ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận rồi buộc tóc lên trước khi khai chiến với Hồng (Trúc Mai) được đánh giá xuất sắc với diễn xuất như lên đồng. Đoạn phim đã hút tới 10 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận và chia sẻ trên Fanpage VTV Giải trí.

Phương Oanh diễn như lên đồng.

Chia sẻ trong chương trình VTV Kết nối vừa phát sóng, bà mẹ 2 con cho biết cô đã chuẩn bị kỹ tinh thần và tâm lý cho phân cảnh này và thấy rất đáng.

"Với tâm lý của một người mẹ đang có con nhỏ, Phương Oanh thấy mọi trạng thái cảm xúc lúc đó của người mẹ rất dễ hiểu và ủng hộ hành động đó của Mỹ Anh. Hôm quay cảnh đó, Phương Oanh làm 1 đúp ăn luôn, mọi người trong ê-kíp lặng đi vì bị cuốn vào cảnh quay đó", cô kể.

Nữ diễn viên nói cô diễn theo bản năng và không mất thời gian để làm cho đúng mà chỉ cần đặt tâm lý mình vào nhân vật là ra luôn. Phương Oanh cho biết nếu có chuyện tương tự xảy ra ngoài đời cô cũng sẽ làm như Mỹ Anh.

Cảnh phim làm khó Phương Oanh. Nữ diễn viên đánh giá cao diễn viên nhí Gia Nghĩa vào vai con trai Mỹ Anh.

Phương Oanh chia sẻ cảnh phim ngay sau đó khi Mỹ Anh tâm sự với con trai ở quán phở thực sự làm khó cô. Từ lúc đọc kịch bản nữ diễn viên đã khóc rất nhiều và nghĩ lại đây vẫn là cảnh nặng về tâm lý nhất trong phim. Nữ diễn viên mang nhiều chất của Phương Oanh vào nhân vật và ngoài đời cũng đang biến mình thành Mỹ Anh cũng nhiều.

Nữ diễn viên cho biết các tập phim Gió ngang khoảng trời xanh về sau, Mỹ Anh sẽ gặp nhiều sóng gió hơn và cô đang chuẩn bị cho các trường đoạn tâm lý mạnh. "Khi đọc kịch bản sau này, Phương Oanh cũng đang rối bời và tìm câu trả lời để có thước phim thật nhất, đời nhất, làm khán giả đã nhất", cô nói.