- Phương Oanh chưa bao giờ nghỉ đóng phim lâu như vậy, cảm xúc của chị ra sao ở lần trở lại này? Vai Mỹ Anh trong "Gió ngang khoảng trời xanh" có gì hay để kéo Phương Oanh quay lại màn ảnh trong thời điểm quá bận rộn?

Có lẽ lý do đầu tiên là Oanh thấy vai diễn gần với mình, gần với khuôn mẫu mình muốn hướng tới trong cuộc sống. Với Oanh, Mỹ Anh như một cơ hội để mình hoàn thiện bản thân. Oanh nhìn thấy ở Mỹ Anh những điểm mình chưa có, từ cô ấy mà Oanh nhận thấy những điểm mình cần phải tránh đi từ những điểm chưa hoàn mỹ của nhân vật, từ Mỹ Anh rút kinh nghiệm cho bản thân. Có thể nói đây là cơ hội cho Oanh được trau dồi, học hỏi từ nhân vật. Đây là lần lâu nhất Phương Oanh rời xa màn ảnh.

Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh khi tái xuất màn ảnh.

- Đóng phim trở lại sau quãng thời gian dài và giờ Phương Oanh đã rất khác, là bà mẹ 2 con vậy tình cảm dành cho phim ảnh và vai diễn có khác nhiều so với trước?

Thực ra lúc đầu Oanh cũng lo lắng bởi nghỉ đóng phim khá lâu. Tuy nhiên Oanh cho đây là phép thử để xem mình đã bỏ quên những gì, quên nhiều hay ít và phải làm sao. Oanh sẵn tâm lý phải khắc phục tất cả những sự thiếu sót. Nhưng bất ngờ là khi quay Oanh không hề bị khớp. Cái khác là bây giờ Oanh hay bị nói nhịu, chắc là hệ quả sau sinh. Trước đây Oanh không tin điều này lắm bởi thoại rất nhanh và thoải mái nhưng giờ hay bị nhịu. Từ đây Oanh tự thôi thúc não bộ phải sửa tật đó. Do vậy về cơ bản là Oanh thấy sự trở lại này rất thú vị.

- Đây là phim đầu tiên chị đóng sau khi kết hôn, thái độ của Shark Bình ra sao? Anh ấy ủng hộ hay có ý kiến gì không?

Anh ấy ủng hộ hoàn toàn, không chỉ với bộ phim này mà bất cứ dự án nào Oanh tham gia. Với mọi việc của Oanh, anh ấy luôn là người ủng hộ đầu tiên. Về việc làm nghệ thuật, anh ấy luôn hỗ trợ để Oanh thoải mái nhất. Khi nào thấy thực sự khoẻ, thật sự muốn thì Oanh làm còn anh ấy không đưa ra bất cứ điều kiện nào. Oanh may mắn có một người chồng tâm lý như vậy.

Phương Oanh và chồng trong tiệc sinh nhật con.

- Vậy là thời gian này khán giả sắp được xem phim Phương Oanh đóng nhưng lại phải chờ đợi lâu nữa mới có thể xem các vlog ẩm thực triệu view gây sốt của chị?

Cũng bị hạn chế nhiều vì Oanh không có thời gian. Mấy tháng gần đây mọi người cũng hay nhắc Oanh sao không ra vlog nấu ăn nữa. Dù rất muốn nhưng thời gian không cho phép nên mọi người lại phải chờ thôi bởi Oanh đang phải trở lại để cống hiến cho nghệ thuật và đam mê của mình.

- Đi đóng phim vất vả và ngốn thời gian trong khi hai con của chị mới hơn 1 tuổi, chị sắp xếp thời gian thế nào cho các con và có lúc nào tranh thủ đưa 2 bé đến phim trường cùng mẹ cho đỡ nhớ?

Oanh cũng muốn cho 2 con tới phim trường với mình nhưng mùa này thời tiết Hà Nội quá nóng nên sợ không đảm bảo sức khoẻ cho các bé. Thêm nữa Oanh cũng cần tập trung làm việc, nếu cứ mải mê con cái đoàn phim sẽ phải chờ đợi mình. Còn các con, Oanh luôn có người hỗ trợ và chăm sóc chu đáo cho các con để Oanh yên tâm đi vắng và cống hiến cho công việc.

Phương Oanh và Việt Hoa tại họp báo ra mắt phim.

- Khán giả từng rất yêu thích Phương Oanh và Doãn Quốc Đam trong "Quỳnh búp bê". Sau 7 năm anh chị mới tái hợp và lại vào vai vợ chồng thì cảm xúc ra sao?

Thật sự chúng tôi rất thoải mái khi đóng chung bởi không mất thời gian làm quen hay trò chuyện với nhau. Hai anh em đã quá hiểu nhau cũng như cách làm việc của đối phương. Do vậy chúng tôi sẽ kết hợp, hỗ trợ cho nhau hết sức còn có gì không ổn cố tránh cho nhau.

Chúng tôi diễn xuất ăn ý và luôn hiểu đối phương muốn diễn thế nào, làm gì để tung hứng cho nhau. Tuy đây là lần đầu hai anh em đóng vợ chồng và có cảnh tình cảm nhưng vì quá hiểu nhau nên chúng tôi diễn xuất mượt mà.

- Phương Oanh và Việt Hoa có nhiều duyên nợ trên màn ảnh, trong phim này hai người có còn đối đầu?

Đây là phim thứ 3 chúng tôi đóng cùng nhau. Ở phim đầu tiên là Cô gái nhà người ta, chúng tôi đóng chị em nhưng có nhiều xung đột với nhau. Phim thứ 2 là Hương vị tình thân cũng vậy, luôn là trái dấu. Gió ngang khoảng thời xanh là phim đầu tiên chúng tôi đóng hai chị em yêu thương nhau.

Nhưng có một điều bất ngờ là Phương Oanh và Việt Hoa đóng cảnh yêu thương nhau còn ngọt hơn là cảnh đấu đá. Có lẽ vì hai chị em rất yêu mến nhau và một phần nào đó cảm thấy ngưỡng mộ nhau ở điểm này điểm kia nên khi kết hợp thì tung hứng với nhau mượt mà.

Phương Oanh chia sẻ về sự trở lại: