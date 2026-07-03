Tôi stress đến mức nổi mụn khắp mặt

- Quỳnh Châu chuẩn bị cho vai Diệu trong "Dưới ô cửa sáng đèn" thế nào dù ngoài đời chưa có gia đình?

Khi đang là sinh viên năm 3 và năm 4, tôi đã bắt đầu đảm nhiệm các vai nặng ký trên sân khấu. Nhưng điều lo lắng nhất của tôi ở vai diễn này là làm sao phải diễn ra được chất người vợ, phải chân thật nhất vì sân khấu và truyền hình là hai môi trường khác hẳn. Hơn nữa, ngoài đời tôi lại chưa có gia đình.

Diệu khác hoàn toàn với các nhân vật trước đây tôi đảm nhiệm. Rất may tôi được đạo diễn Trịnh Lê Phong động viên và nhìn ra được những băn khoăn cũng như chất riêng của tôi. Vì thế, tôi tự tin và quyết tâm rất nhiều. Anh Phong không chỉ giỏi chuyên môn mà trong quá trình làm việc luôn thấu hiểu, tôn trọng ê-kíp và đặc biệt là có sự kết nối chặt chẽ với diễn viên.

Tạo hình của Quỳnh Châu trong phim 'Dưới ô cửa sáng đèn'.

Trong giai đoạn đầu quay phim, tôi bị stress mà không hề biết, có lẽ do nhập vai quá. Những khó khăn, biến cố trong công việc và gia đình, quá nhiều thứ dồn về một lúc với Diệu. Tôi stress đến mức nổi mụn khắp mặt. Khi phim đóng máy tôi mới nhận ra mình đã đau đáu và sống với nhân vật đến thế nào!

Diệu là nhân vật mạnh mẽ. Bên cạnh sự cá tính, bản lĩnh, độc lập nhưng vẫn là người phụ nữ cần được chở che. Tôi nhìn thấy nét tính cách của Diệu ở chính mẹ tôi - người phụ nữ luôn lo toan, dành trọn tâm trí cho gia đình và có gì khó khăn cũng chịu một mình, không muốn ai phải phiền lòng.

Quỳnh Châu ghi dấu ấn với khán giả qua vai Thị Tú trong 'Cách em 1 milimet'

- Phim có nhiều cảnh quay ấn tượng, đâu là cảnh quay mà Châu nhớ nhất?

Phân cảnh ám ảnh nhất với tôi là sau khi đi gặp đối tác và bị sàm sỡ hụt rồi trở về nhà. Nếu như theo mạch tâm lý bình thường khi có chuyện bị sàm sỡ phải báo công an nhưng Diệu lại chọn cách im lặng. Sở dĩ như vậy bởi khi đó Diệu đang ở thế cực kỳ khó khăn, nếu làm ầm lên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự và công việc. Diệu là người quen chịu đựng và gồng gánh một mình. Khi tôi đọc kịch bản, câu thoại nhiều nhất của Diệu là "Em không làm sao cả!" và "Em không sao đâu!".

Khi quay cảnh đó đã rất muộn rồi, cả ê-kíp 50 người đang chờ và tôi chỉ được quay 2 đúp. Khi đó thần trí, thể lực thực sự đã về 0, bản thân tôi cũng cảm thấy không cố được nữa... Nhưng may mắn nhờ đạo diễn tôi như tìm được điểm sáng và lấy lại được tinh thần để diễn.

- Đây là lần đầu chị đóng cùng diễn viên Tiến Lộc và NSƯT Chí Trung, kỷ niệm đáng nhớ nhất từ hai bạn diễn này là gì?

Anh Tiến Lộc hơn tôi 12 tuổi nhưng ở ngoài rất trẻ trung, đáng yêu. Hai anh em làm việc thực sự nghiêm túc và chuyên nghiệp. Trộm vía chúng tôi bắt nhịp nhanh và phối hợp ăn ý nên lên phim không có chút gượng gạo.

Còn với NSƯT Chí Trung, thực ra trong ngày quay đầu tiên, ở hai phân cảnh, tôi còn e ngại. Sau đó hai chú cháu có nói chuyện với nhau. Tôi đến đoàn cũng hơi ít nói và chỉ ai thân rồi mới thoải mái giao tiếp. Có lẽ chú thấy vậy nên chủ động hỏi han rồi trêu đùa khiến tôi phá lên cười. Lúc đó tôi mới thấy chú thực sự hài hước, duyên dáng và vui tính. Ở những cảnh quay sau, tôi gần như không còn khái niệm nhân vật trên phim nữa mà thực sự xem chú là bố của tôi.

Quỳnh Châu và NSƯT Chí Trung ở hậu trường phim.

Tôi thích người đàn ông thông minh

- Nếu là Diệu, chị có quyết định ly hôn không hay sẽ cho chồng một cơ hội?

Đây là điều tôi chưa từng nghĩ đến vì đường tình duyên của tôi còn xa vời lắm (cười). Nhưng tôi nghĩ nếu có chuyện đó thì sẽ nghĩ xem lý do thực sự là gì. Có thể mọi người xem phim thấy quyết định của Diệu hơi vội vàng nhưng tôi nghĩ do Dương khẳng định tình cảm của anh cho tiểu tam nên không còn lý do gì để giữ lại cuộc hôn nhân nữa. Và tôi cũng vậy!

- Nhiều diễn viên bằng tuổi Châu đã yên bề gia thất, còn chị dự tính sẽ ưu tiên làm nghệ thuật sau đó mới tính chuyện lập gia đình hay kết hợp song song công việc - gia đình?

Tôi thấy đây là việc rất khó. Sự nghiệp tôi có thể tự quyết định được, còn sau khi có gia đình, tôi hiểu tính chất công việc sẽ không có nhiều thời gian cho người mình yêu, nhất là khi nhận vai chính bởi tôi luôn sống trọn với cuộc đời nhân vật. Như vai Diệu này, tôi phải thiết lập lại từ cách nói, cử chỉ, phong thái, dường như tôi không còn là tôi nữa.

Giai đoạn nhân vật Diệu gặp khó khăn trong công việc, tôi cũng thấy nặng trĩu, tự tách ra khỏi các buổi hẹn, gặp gỡ bạn bè... Vì rất yêu nghề diễn nên tôi xác định không nhận phim thì thôi, đã nhận, tôi sẽ toàn tâm toàn ý và làm thật tốt. Đó là trách nhiệm của tôi với khán giả vậy nên chưa nghĩ gì về việc kết hôn ở thời điểm này dù đã 28 tuổi.

Quỳnh Châu tự nhận bản thân cá tính, đôi khi khá nóng nảy

- Chị bị hấp dẫn bởi mẫu đàn ông như thế nào?

Tôi thích người đàn ông thông minh, tử tế, trân trọng tất cả những người xung quanh chứ không phải với mỗi người yêu. Đó phải là người át vía được tôi bởi tôi nhiều năng lượng và cần một người kìm lại sự cá tính đó. Tuýp người mềm mại nhưng cứng rắn sẽ thu hút tôi.

- Bố mẹ có mong muốn Châu quen và tìm hiểu người cùng giới showbiz hay để chị tự quyết định?

Đến tầm này bố mẹ cũng có vẻ chán nhắc tôi chuyện yêu đương rồi (cười). Tôi đang nghĩ đến năm 35 tuổi mà chưa có người yêu, tôi sẽ đi xem mắt thôi.

Quỳnh Châu trong trích đoạn phim "Dưới ô cửa sáng đèn"