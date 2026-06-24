Tập 18 Dưới ô cửa sáng đèn lên sóng tối nay, 24/6, Diệu (Quỳnh Châu) xem clip Sinh (Quang Sự) bị đánh ghen ở xưởng và thừa nhận anh đẹp trai hơn chồng nhân vật xuất hiện trong clip. Sinh nói không sợ bị bóc phốt trên các hội nhóm nghề nghiệp, không sợ bị ế mà sợ xưởng bị ép giá vì vụ việc này.

Sinh khuyên Diệu cố chịu đựng, đừng để đối tượng xấu lợi dụng tình hình để ép giá xuống đáy. "Nhưng em không gồng nổi nữa rồi. Em thực sự kiệt quệ cả vật chất lẫn tinh thần", cô thừa nhận với Sinh.

Ở diễn biến khác, Vân (Ngọc Huyền) thức dậy, phát hiện gã tình nhân đã biến mất và khoắng không ít đồ trong nhà. Lúc này qua lời Sinh báo với công an cô mới biết 15 chỉ vàng đã không cánh mà bay. Hoá ra đây là số vàng anh cho Diệu mượn để lo chuyện công ty.

Vân rất cáu bởi cô là em gái ruột, muốn vay tiền anh trai khởi nghiệp mà không được trong khi Sinh lại lén lút cho Diệu vay. Sinh vẫn bảo vệ quan điểm của mình với lý do cho Diệu vay mà cô chưa lần nào trả.

Trong khi đó, Diệu cương quyết ly hôn nhưng Dương (Tiến Lộc) không chịu ký. Diệu nói vậy cô sẽ làm đơn ly hôn đơn phương dù có phải chờ lâu hơn. Sự cương quyết của vợ khiến Dương ngỡ ngàng nhưng Diệu tuyên bố sẽ không giam cầm Dương thêm nữa.

Cô nói từ lâu Dương ở ngay trước mắt nhưng tâm hồn đã ở nơi khác. "Em chỉ muốn ly hôn một cách văn minh nhất có thể để những ngày tháng sau này sống nhẹ nhàng hơn. Hãy giúp em", Diệu nói.

Dương có đồng ý ly hôn? Diệu có bán được xưởng với giá tốt? Diễn biến chi tiết tập 18 Dưới ô cửa sáng đèn sẽ lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

Ảnh, clip: VTV