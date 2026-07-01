Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 21 lên sóng tối nay, ông Đăng (Chí Trung) đau đớn khi nghĩ đến chuyện của Diệu (Quỳnh Châu) nên ngồi khóc một mình. Ông buồn vì cuộc hôn nhân 5 năm chỉ mang lại cho Diệu sự đau khổ khi cô 2 lần sảy thai và cuối cùng bị chồng phụ bạc.

Ở diễn biến khác, bộ ba Sinh (Quang Sự), Tài (Tuấn Tú) và Bằng (Du Ka) cùng lên kế hoạch tóm gọn Hoàng (Mạnh Hưng) để lấy lại số vàng đã mất cũng như đòi lại công bằng cho Vân (Ngọc Huyền). "Cậu có 2 lựa chọn: 1 là trả vàng cho tôi, 2 là đi tù. Cái Vân có bầu rồi!", Sinh nói khiến tất cả ngỡ ngàng.

Trong khi đó, Nguyệt (Thanh Hương) sang nhà Tài làm nem cùng mẹ của anh. Bà Phụng (Tú Oanh) biết Nguyệt đã ly hôn nên khuyên cô tìm lấy một người đàn ông để hai mẹ con nương tựa. Nguyệt nói kết hôn một lần là đủ và chỉ mong kiếm tiền nuôi con. "Có việc này cô muốn nhờ cháu, nhỡ may mà cô có mệnh hệ gì thì cháu gói nem cho thằng Tài ăn giúp cô nhé", bà Phụng nhắn Nguyệt.

Hoàng có trả lại số vàng đã lấy? Nguyệt sẽ trả lời mẹ Tài ra sao? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 21 lên sóng tối 1/7 trên VTV3.

Nữ công an chìm vừa lộ diện trong phim cảnh sát hình sự VTV ngoài đời gợi cảm Cù Thị Trà gây bất ngờ cho khán giả xem phim cảnh sát hình sự "Lửa trắng" khi sớm lộ thân thế là công an chìm trong tập 4 vừa lên sóng VTV.