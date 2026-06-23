Tập 17 Dưới ô cửa sáng đèn lên sóng tối nay, 23/6, Diệu (Quỳnh Châu) tuyên bố với chồng việc nợ nần của cô không liên quan tới Dương (Tiến Lộc) và cô sẽ tự tìm cách giải quyết. Dương nói về danh nghĩa họ vẫn là vợ chồng nên anh muốn giúp Diệu.

Dương hỏi cô nợ bao nhiêu tiền bởi vẫn còn một khoản dự phòng cho việc đầu tư. "Tôi nói không liên quan là không liên quan đến anh. Tôi tự lo. Tôi rao bán xưởng rồi", Diệu lạnh lùng tuyên bố. "Anh xin em đấy! Lần này em cho anh chung tay với em đi", Dương nắm tay vợ cầu xin. Diệu đáp: "Không chung đường nữa chung tay để làm gì".

Ở diễn biến khác, Diệu không còn chỗ nào để về nên quay lại nhà bố đẻ tìm sự an ủi trong lúc vụn vỡ nhất. Cô vừa ăn bát mì bố nấu vừa khóc với lý do nhớ mẹ. Ông Đăng (Chí Trung) vẫn chưa biết chuyện nên hết sức an ủi con gái.

Diệu bất giác nhắn bố: "Nếu một ngày nào đó con đường con chọn không được như ý, bố đừng buồn nhé". Ông Đăng nói: "Nếu mà có lúc đó thì cửa nhà này còn rộng chán. Chị em mày cứ kéo nhau về đây".

Trong khi đó, tay môi giới vẫn cay cú vì bị Sinh (Quang Sự) chơi một vố khi cho đàn em tới xưởng đòi nợ hôm trước. Tài (Tuấn Tú) lo lắng vì biết Sinh một mình hành động mà không nói với Diệu trong khi mọi việc sẽ không dừng ở đó. Sinh nói giấu Diệu vì cô đang phải lo nhiều việc. Điều này khiến Bằng (Du Ka) vô cùng tò mò vì bị gạt ra ngoài trong nhóm bạn thân.

Diệu sẽ vượt qua khó khăn ra sao? Diễn biến chi tiết tập 17 Dưới ô cửa sáng đèn sẽ lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.