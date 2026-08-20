Diễn viên Ngọc Thủy từng đảm nhận vai chính trong bộ phim Bước chân vào đời mới đây gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện từng khiến cô sợ hãi trong quá trình làm nghề. Theo đó, cô từng bị một nam diễn viên lớn tuổi có hành vi đụng chạm cơ thể khi bản thân hoàn toàn không đồng ý.

Diễn viên Ngọc Thuỷ. Ảnh: FBNV

Chia sẻ với VietNamNet, Ngọc Thủy cho biết sự việc bắt đầu từ năm 2025 và đến năm nay, những hành động khiến cô sợ hãi ngày càng đi xa hơn. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, cô lựa chọn im lặng và cố gắng chịu đựng một mình vì lo ngại vị thế cũng như những mối quan hệ trong nghề của người kia có thể khiến bản thân gặp bất lợi.

“Tôi đã lựa chọn giấu chuyện đó để tiếp tục làm nghề. Tôi hạn chế nhận lịch quay ở công ty đó, tránh gặp mặt, thậm chí phải rủ bạn đi làm cùng cho đỡ sợ”, Ngọc Thủy bộc bạch.

Điều khiến nữ diễn viên quyết định lên tiếng là khi câu chuyện từng khiến cô tổn thương và sống trong sợ hãi lại được chính người đó nhắc tới như một câu chuyện mua vui. Ngọc Thủy cho biết đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đăng tải sự việc lên mạng xã hội.

Sau khi lên tiếng, nữ diễn viên cho biết người cô nhắc tới đã có lời xin lỗi. Dù vậy, Ngọc Thủy cho rằng mọi chuyện đã xảy ra và cô không thể coi như chưa từng có gì. Việc không nêu đích danh người này cũng được cô xem là sự tôn trọng cuối cùng dành cho đối phương.

“Tôi lên tiếng vì không muốn mọi chuyện đi xa hơn và cũng muốn tự giải nút thắt trong lòng mình. Tôi mong người đó sẽ thay đổi. Sau khi lên tiếng, tôi biết mình không phải người đầu tiên và cũng không phải người duy nhất phải chịu cảm giác này”, cô nói với VietNamNet.

Ngọc Thủy sinh năm 2001, tốt nghiệp ĐH Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội loại giỏi, từng góp mặt trong một số phim truyền hình trước khi được chú ý với vai chính trong Bước chân vào đời. Ngoài đời, cô có cuộc sống khá giản dị, thường phụ mẹ bán bún khi không bận đóng phim.

Ngọc Thuỷ trong "Bước chân vào đời" (Nguồn: VTV)