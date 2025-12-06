591273025_2306308279843690_8175115148783315828_n.jpg
Bên cạnh Ngọc Trâm - nữ diễn viên thủ vai Nga - người yêu của Đức, Thảo My trong vai Mỹ Vân - con gái ông trùm cũng gây chú ý không kém trong dàn diễn viên phim "Cách em 1 milimet" đang phát sóng trên VTV vì nhan sắc ấn tượng, gương mặt mới mẻ. 
"Cách em 1 milimet" là bộ phim truyền hình đầu tiên Thảo My góp mặt. Tuy chỉ là vai phụ nhưng nhân vật Mỹ Vân nhận nhiều sự quan tâm của khán giả. 
Diễn viên Thảo My sinh năm 2004, đến từ Lạng Sơn. 
Thảo My tham gia lớp học diễn viên truyền hình của VFC và may mắn lọt mắt xanh cặp đạo diễn Trần Trọng Khôi - Phạm Gia Phương của "Cách em 1 milimet". 
Hình ảnh sexy, nóng bỏng khác hẳn trên phim của Thảo My. 
Thảo My khi tham gia vở kịch "Antigone" kết thúc buổi thi Kỹ thuật biểu diễn tại ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. 
Thảo My với gương mặt sắc nét khi diện trang phục áo dài nền nã. 
Tuy nhiên, nữ diễn viên 21 tuổi cũng có lúc biến hoá với phong cách cá tính. 
Thảo My ngọt ngào và trẻ trung khi tổ chức sinh nhật 21 tuổi tháng 9 vừa qua. 
Cô công khai bạn trai Phạm Khánh Linh (còn gọi là Linh 3T, sinh năm 1988), hơn cô 16 tuổi. Linh 3T là một trong những cái tên nổi trội của cộng đồng hip-hop tại Việt Nam.

Thảo My trong "Cách em 1 milimet": 

Ảnh: FBNV