Diễn viên Song Young Kyu (1970-2025). Ảnh: Soompi

Theo Soompi, Sở cảnh sát Yongin Dongbu ở tỉnh Gyeonggi ngày 4/8 xác nhận nam diễn viên 55 tuổi được phát hiện đã chết trong ô tô đỗ ở chung cư Yongin tại tỉnh này vào khoảng 8h sáng giờ địa phương. Một người quen của nam diễn viên phát hiện vụ việc và đã báo cáo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cảnh sát chưa phát hiện dấu hiệu của một phạm tội hay thư tuyệt mệnh của Song Young Kyu tại hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam diễn viên bằng cách tìm hiểu các sự kiện gần đây anh tham gia hay phỏng vấn gia đình để cân nhắc có nên tiến hành khám nghiệm tử thi hay không.

Trước đó, ngày 19/6, Song Young Kyu bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn khi đi được 5km tại Yongin, nơi anh sinh sống. Vụ việc đã được chuyển đến cơ quan công tố và tin tức lái xe trong tình trạng say rượu đã được công khai trên truyền thông vào cuối tháng 7. Điều này khiến anh phải từ bỏ vai diễn trong vở kịch Shakespeare In Love. Ngoài ra, các phim The Defects, The Winning Try cũng đã cắt bỏ nhiều nhất có thể những cảnh có sự xuất hiện của nam diễn viên.

Song Young Kyu qua đời để lại vợ và 2 con gái. Lễ viếng sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Davos vào ngày 6/8, sau đó nam diễn viên sẽ được an táng tại Công viên tưởng niệm Hambaeksan.

