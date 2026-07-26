Tạ Đình Phong vừa hoàn thành concert Evolution Nic Live - Tiến hóa tại Thanh Đảo (Trung Quốc) vào tối 25/7. Đây là lần đầu tiên tài tử xuất hiện trước công chúng sau khi cha anh - diễn viên Tạ Hiền qua đời.

Tạ Đình Phong nghẹn ngào hát tiễn biệt cha trong đêm nhạc.

Tạ Đình Phong xuất hiện với trang phục đen, vẫy tay và cúi đầu cảm ơn khán giả đã tham gia đêm nhạc. Nhiều người hò reo cổ vũ, đồng thời bày tỏ động viên tinh thần tài tử.

Các khán giả có mặt nhận xét Tạ Đình Phong tiều tụy, sụt cân trông thấy sau hơn 1 tuần lo hậu sự cho cha. Sau tang lễ, anh không nghỉ ngơi mà lao vào tập luyện đêm nhạc.

Trong show, không ít khoảnh khắc Tạ Đình Phong nghẹn ngào. Khi hát ca khúc hit của mình Cảm ơn tình yêu của em 1999, giọng anh nấc lên vì xúc động.

Clip Tạ Đình Phong nghẹn ngào trong đêm nhạc

Khi hát câu đầu tiên: "Nói lời tạm biệt, đừng nói mãi mãi, tạm biệt sẽ không phải là mãi mãi", đôi mắt anh ngấn lệ, thể hiện nỗi nhớ thương người cha. Anh sau đó đã tháo kính râm để lau vội những giọt nước mắt của mình.

Vài giờ trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu, trời đột nhiên đổ mưa lớn và tạnh mưa ngay sát giờ diễn ra show. Tạ Đình Phong kìm nén cảm xúc gửi lời tri ân đến khán giả có mặt. Sau đó, anh ngước nhìn bầu trời đêm và nhẹ nhàng vẫy tay, như 1 lời chào từ biệt người cha đã khuất.

Cha con Tạ Hiền - Tạ Đình Phong đều là ngôi sao hàng đầu của showbiz Hoa ngữ.

Sau khi Tạ Hiền qua đời, Tạ Đình Phong và gia đình đối diện nhiều tin đồn thất thiệt, liên quan đến các vấn đề riêng tư, tài sản phân chia... Công ty quản lý của Tạ Đình Phong - mới đây đăng tải thông cáo báo chí lên án các cá nhân, tổ chức đã lợi dụng truyền thông để đăng tin sai sự thật, bịa đặt và xuyên tạc, ảnh hưởng đến gia đình cố diễn viên.

Đơn vị yêu cầu các cá nhân phải gỡ bỏ nội dung sai sự thật, nếu không sẽ bảo lưu quyền khởi kiện theo quy định pháp luật.

Trong showbiz Hoa ngữ, cha con Tạ Hiền - Tạ Đình Phong được xem là một trong những gia đình nghệ thuật có sức ảnh hưởng bậc nhất. Nếu Tạ Hiền là ngôi sao hàng đầu từ thập niên 1950, duy trì sức hút suốt hơn 70 năm qua thì Tạ Đình Phong cũng khẳng định vị thế bằng con đường riêng.

Anh ghi dấu ấn trong cả âm nhạc, điện ảnh lẫn kinh doanh, trở thành một trong số ít nghệ sĩ Hoa ngữ gặt hái thành công trên nhiều lĩnh vực. Dù thuộc hai thế hệ khác nhau, cặp cha con đều tạo dựng sự nghiệp rực rỡ, để lại dấu ấn sâu đậm với nhiều thế hệ khán giả.

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu