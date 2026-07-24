Theo Sina, tài tử Tạ Đình Phong được trông thấy xuất hiện ở sân bay Thanh Đảo, Trung Quốc. Anh diện trang phục đen, không nhận phỏng vấn truyền thông và cùng ê-kíp vội vã di chuyển ra sân khấu nơi tổ chức concert vào 2 ngày 25-26/7.

Tài tử Tạ Đình Phong vực dậy tinh thần sau 1 tuần cha - diễn viên Tạ Hiền qua đời.

Tài tử những ngày qua ở Hong Kong để lo tang lễ cho cha - Tạ Hiền. Ông mất ngày 16/7, lễ tang được diễn ra hôm 20/7. Gia đình gồm vợ cũ, 2 con và các cháu tổ chức hậu sự kín đáo, riêng tư theo di nguyện của diễn viên.

Khi tang lễ hoàn tất, Tạ Đình Phong và em gái - Tạ Đình Đình mới thông báo tin buồn. "Cha đã cống hiến cả cuộc đời mình cho điện ảnh và giải trí, với mong muốn mang lại niềm vui và nụ cười cho khán giả", Tạ Đình Phong cho biết.

Tạ Đình Phong là người chứng kiến mọi đau khổ, nỗi bế tắc và bất lực của cha trong cuộc sống. Thế nhưng, khi xuất hiện trước máy quay hay công chúng, ông luôn giữ phong độ tốt nhất. Tài tử mong mọi người đừng khóc hay quá đau buồn bởi cha anh đã ra đi thanh thản.

Trước đó, nhiều người lo ngại tang sự sẽ khiến tài tử phải hủy bỏ 2 concert do thời gian diễn ra cận kề. Tuy nhiên, Tạ Đình Phong ghi khắc câu nói của Tạ Hiền: "Dù thế nào, công việc và cuộc sống vẫn phải tiếp tục". Anh quyết định giữ nguyên lịch trình, nhanh chóng trở lại công việc.

Bức ảnh gia đình hiếm hoi của Tạ Hiền bên vợ cũ và 2 con.

Với Tạ Đình Phong, đó không chỉ là trách nhiệm của một nghệ sĩ chuyên nghiệp mà còn là cách thực hiện tâm nguyện cuối cùng của người cha luôn mong các con cháu sống bản lĩnh, không gục ngã trước biến cố.

Trong showbiz Hoa ngữ, cha con Tạ Hiền - Tạ Đình Phong được xem là một trong những gia đình nghệ thuật có sức ảnh hưởng bậc nhất. Nếu Tạ Hiền là ngôi sao hàng đầu từ thập niên 1950, duy trì sức hút suốt hơn 70 năm qua thì Tạ Đình Phong cũng khẳng định vị thế bằng con đường riêng.

Anh ghi dấu ấn trong cả âm nhạc, điện ảnh lẫn kinh doanh, trở thành một trong số ít nghệ sĩ Hoa ngữ gặt hái thành công trên nhiều lĩnh vực. Dù thuộc hai thế hệ khác nhau, cặp cha con đều tạo dựng sự nghiệp rực rỡ, để lại dấu ấn sâu đậm với nhiều thế hệ khán giả.

Tạ Đình Phong bên cha - Tạ Hiền

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu