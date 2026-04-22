Trong phim Anh Hùng, diễn viên Thái Hòa vào vai tài xế taxi tên Hùng - ông bố đơn thân có 2 con gái. Nhân vật quyết định thực hiện phi vụ lừa đảo tiền tỷ để cứu con gái đang bị suy gan.

Vai diễn nặng tâm lý, đứng giữa ranh giới thiện - ác là hình tượng mới lạ của Thái Hòa trên màn ảnh rộng từ trước tới nay.

Diễn viên Thái Hòa.

Thái Hòa nhận định đây là đề tài khó, khó thu hút khán giả ngay từ đầu. Là diễn viên chính, anh cố hết sức mong thuyết phục được người xem.

Nam diễn viên dành nhiều thời gian tập thể lực để tự thực hiện các phân đoạn leo lên tầng cao hay vừa leo thang dây vừa cõng nhân vật của NSƯT Lê Thiện trên lưng.

Diễn viên Thái Hòa kể cảnh quay mất nhiều công sức cùng NSƯT Lê Thiện.

Thái Hòa kể cảnh này mất khoảng 4-5 ngày quay, người cực nhất và làm anh lo nhất là NSƯT Lê Thiện.

“Cô Thiện vốn bị thương ở cột sống nên khi quay cảnh cõng lên, cõng xuống, cả đoàn xanh mặt chứ không riêng mình tôi”, Thái Hòa cho biết.

Đóng vai người cha có con mắc bạo bệnh, Thái Hòa tìm thấy sự đồng cảm với vai diễn. Nam diễn viên tâm đắc câu thoại trong phim: “Cha mẹ sẵn sàng làm những điều điên rồ vì con cái".

Anh tin dù trên phim hay ngoài đời, khi chứng kiến con mình lâm nguy, bất kỳ người làm cha mẹ nào cũng sẽ chấp nhận hy sinh và bất chấp mọi thứ.

Clip diễn viên Thái Hòa chia sẻ

Thái Hòa bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho diễn viên Quốc Tuấn với hành trình 24 năm đồng hành cùng Bôm - cậu con trai mắc bệnh hiểm nghèo.

Sau nhiều năm ròng rã chữa bệnh, sức khỏe Bôm đã ổn định. Cậu khiến khán giả cảm phục vì vượt lên số phận và thực hiện ước mơ với nghệ thuật.

“Anh Tuấn hy sinh hết mọi thứ để chăm sóc và cùng con vượt qua hoàn cảnh bất hạnh, đầy khắc nghiệt để trở thành 1 trường hợp đặc biệt”, Thái Hòa chia sẻ.

Ngoài Thái Hòa, phim quy tụ dàn diễn viên Võ Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh, NSƯT Lê Thiện, Phương Thanh, Hồng Ánh...

Phim điện ảnh Anh Hùng được thực hiện bởi đạo diễn Võ Thạch Thảo và nhà sản xuất Timothy Linh Bùi.

Thái Hoà trong một cảnh quay.

Phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình, xoay quanh câu chuyện niềm tin, danh dự trước những cám dỗ vật chất. Tác phẩm khai thác chủ đề về cuộc sống thời đại mạng xã hội, mỗi hành động đều có thể bị ghi hình lại và cắt ghép, từ đó làm thay đổi số phận một con người.

Anh Hùng là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Võ Thạch Thảo - gương mặt quen thuộc ở lĩnh vực truyền hình. Kịch bản do cô ấp ủ, hoàn thiện. Phim có cảnh hành động, cháy nổ nguy hiểm, đạo diễn bày tỏ tự tin vì đã có các cộng sự giỏi nghề hỗ trợ.

Phim chính thức khởi chiếu ngày 24/4 nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4.

Trailer phim "Anh Hùng"

Ảnh, clip: HK, ĐPCC