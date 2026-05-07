Sống lành mạnh tuổi 51

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, diễn viên Thanh Ngọc hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống ở tuổi 51.

"Cuộc sống của tôi đang khá cân bằng, không có gì xáo động nhưng vui theo kiểu rất riêng. Tôi vẫn duy trì lối sống lành mạnh và tập luyện mỗi ngày. Mỗi sáng, tôi dậy sớm, ra sân tập thể dục một chút, hít thở không khí trong lành và đón ánh nắng sớm mai, cảm nhận ngày mới thật nhẹ nhàng", chị kể.

Thanh Ngọc chủ yếu tự tập ở nhà vì không thu xếp được thời gian đến phòng tập. Chị thích nhất yoga và bơi.

Mỗi ngày, chị tập 30 - 45 phút vào buổi sáng, thỉnh thoảng vào các khung giờ khác không cố định. Nữ diễn viên chủ trương tập luyện cho khỏe cũng như duy trì thói quen vận động.

"Tất nhiên cũng có lúc 'lười nhẹ' mấy hôm thời tiết trở lạnh nhưng nhìn chung, tôi vẫn duy trì tốt. Gần đây, tôi thích dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên, thích đi du lịch khám phá những nơi có thiên nhiên tươi đẹp và nạp lại năng lượng", chị cho hay.

Thanh Ngọc chăm chỉ tập luyện.

Về chế độ ăn, Thanh Ngọc không cầu kỳ chọn thực phẩm hay cách chế biến. Chị kiêng thịt đỏ (bò, lợn, cừu...) và đậu hũ, ăn chủ yếu thịt trắng (gà, cá...), rau củ, trái cây và các loại hạt.

Thanh Ngọc có 2 thói quen tốt đã thực hành nhiều năm. Mỗi sáng, chị pha chanh, mật ong với nước ấm thành 2 lít, mang đến công ty uống cả ngày.

Mỗi tối, khoảng 1 tiếng trước khi ngủ, chị uống collagen dạng nước, ngủ lúc 23h và dậy lúc 5h30. Nhờ duy trì thói quen này, nữ diễn viên không chỉ có sức khỏe tốt mà còn sở hữu làn da đẹp.

Yêu bản thân hơn sau biến cố bệnh tật

"Sức khỏe của tôi hiện tại rất ổn", Thanh Ngọc tự hào nói với phóng viên.

Ít người biết, nữ diễn viên từng mắc ung thư. Cuối năm 2019, Thanh Ngọc được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 4. Lúc này, tình trạng bệnh đã khá nghiêm trọng, tế bào đã bị vôi hóa, nổi đốm trắng.

Mỹ nhân "Đồng tiền xương máu" tận hưởng cuộc sống sau biến cố.

Nghe câu này, đầu chị lùng bùng, cảm tưởng cuộc đời của mình đến đây chấm dứt, không nhớ về nhà bằng cách nào.

Sau khi thông báo tin dữ với chồng và mẹ ruột, Thanh Ngọc bắt đầu tiếp nhận điều trị bằng thuốc.

Suốt giai đoạn đó, chị âm thầm chống chọi bệnh tật, khóc một mình chứ không để chồng con thấy.

Một thời gian sau, không chịu nổi bị thuốc "hành", Thanh Ngọc quyết định dừng phương pháp điều trị này, dành phần lớn thời gian nghiên cứu về lối sống, chế độ ăn và sinh hoạt dành cho người mắc bệnh ung thư.

Không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt lối sống mới, chị còn mạnh dạn làm những điều chưa từng làm: lái xe đưa 2 con trai đi chơi biển, diện bằng hết váy áo đẹp, cười nhiều hơn mỗi ngày...

Khi tái khám, Thanh Ngọc được bác sĩ thông báo tình trạng của 2 nhân tế bào ung thư được kiểm soát tốt. Dù vậy, chị không chủ quan mà kiểm tra đều đặn mỗi 3 tháng/lần.

Thanh Ngọc chơi với cún cưng trong vườn nhà.

"Sau lần bị ung thư hồi năm 2019, tôi vẫn duy trì việc kiểm tra định kỳ và chú ý lắng nghe cơ thể mình. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ về giai đoạn đó nhưng theo cách tích cực hơn: như một lời nhắc nhở để sống chậm lại, yêu thương mình hơn, trân trọng hiện tại và biết ơn nhiều hơn", nữ diễn viên nói.

Tự hào công việc làm đẹp, hóa trang

Thanh Ngọc nổi tiếng sớm khi góp mặt trong các bộ phim truyền hình hot lúc bấy giờ như Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng hay Người đàn bà đi trong mưa.

Khi tên tuổi đang lên, chị sinh con đầu lòng năm 2001. 10 tháng sau, Thanh Ngọc mang bầu con thứ 2.

Việc mang thai con thứ 2 khiến chị buộc phải từ chối kịch bản phim Người đàn bà yếu đuối dù đạo diễn Đinh Đức Liêm muốn lăng xê cặp Thanh Ngọc - Trương Minh Quốc Thái đang được khán giả yêu thích.

Con cái đùm đuề ở tuổi 26, chị đành bỏ nghề và ở ẩn.

Thanh Ngọc thích mặc đẹp, du lịch.

Sau đó, Thanh Ngọc theo học khóa Nghệ thuật hóa trang đầu tiên của Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TPHCM, được trường giữ lại làm giảng viên trong hơn 10 năm.

Với tài năng và sự nhạy cảm nghệ thuật vốn có, chị dần xây dựng tên tuổi, ghi dấu ấn qua các chương trình Gương mặt thân quen, Người bí ẩn cũng như phim điện ảnh quốc tế Kong: Đảo Đầu lâu.

Năm 2016, để tiện cho việc học của các con, Thanh Ngọc cùng chồng sang Mỹ định cư dù đã có vị trí vững chắc trong nghề.

Ở Mỹ, Thanh Ngọc tiếp tục phát triển sự nghiệp thứ 3 là chăm sóc sắc đẹp. Dù vậy, chị chưa từng từ bỏ đam mê hóa trang.

Cũng tại xứ cờ hoa, chị lấy được bằng thạc sĩ chuyên ngành hóa trang - tạo hình tại Cinema Makeup School và tiếp tục công việc tại đây.

Tháng 2/2020, Thanh Ngọc nhận lời mời về Việt Nam mở lớp dạy hóa trang tại trường cũ. Đáng tiếc, lớp học phải dừng vào giữa năm 2021 do dịch Covid-19.

Tổ ấm viên mãn của diễn viên "Đồng tiền xương máu".

Hiện tại, Thanh Ngọc vẫn chuyên tâm vào công việc chăm sóc sắc đẹp, đang phát triển ổn định và đúng hướng chị muốn.

Gần 3 năm nay, chị không về Việt Nam nhưng sẽ thu xếp dịp gần nhất để thăm gia đình, người thân và bạn bè vì quá nhớ họ.

Gia đình Thanh Ngọc vẫn ổn và luôn là vùng an toàn - nơi chị thấy yên tâm nhất. Sau nhiều chuyện xảy ra, chị càng trân trọng sự bình yên; việc có người thân bên cạnh với chị rất quý giá.

Thanh Ngọc và ông xã chung sống gần 30 năm vẫn hạnh phúc. Anh luôn tin tưởng và tôn trọng vợ, không bao giờ ghen tuông vô lý.

Hai lần hy sinh sự nghiệp, Thanh Ngọc thấy xứng đáng khi có 2 cậu con trai trưởng thành, học giỏi.

"Càng lớn tuổi, tôi lại càng học được cách sống 'đủ' vừa vặn, không cần quá nhiều, biết hài lòng và biết ơn những gì mình đang có", chị trải lòng.

Thanh Ngọc trong "Đồng tiền xương máu" năm ấy...

...và Thanh Ngọc của hiện tại.

