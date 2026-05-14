Mới đây, Thư Kỳ chia sẻ loạt ảnh tham dự sự kiện trang sức tại Pháp với vai trò đại sứ toàn cầu. Nữ diễn viên xuất hiện nổi bật trong nhiều thiết kế mang phong cách sang trọng và quyến rũ.

Trong bộ ảnh đăng tải, Thư Kỳ lựa chọn thiết kế 2 dây màu đen với phần cổ chữ V khoét sâu, tôn bờ vai thanh mảnh cùng xương quai xanh nổi bật. Nữ diễn viên búi tóc gọn gàng, kết hợp trang sức tối giản, khoe vẻ đẹp thanh lịch khi tạo dáng bên bờ biển lúc hoàng hôn.

Nhan sắc quyến rũ của Thư Kỳ.

Loạt hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc và thần thái của nữ diễn viên khi vẫn giữ được vẻ cuốn hút ở tuổi 50.

Bên cạnh những khoảnh khắc thời trang, Thư Kỳ cũng chia sẻ về tình trạng dị ứng tia UV của bản thân. Cô cho biết hiện chưa thể hoạt động lâu dưới ánh nắng mặt trời nhưng vẫn tranh thủ tận hưởng khung cảnh miền Nam nước Pháp vào thời điểm hoàng hôn.

Nữ diễn viên viết: “Điều tiếc nuối duy nhất là tôi bị dị ứng tia cực tím nên chưa thể tung tăng dưới nắng. Nhưng được ngắm cảnh miền Nam nước Pháp dưới mái hiên và lúc mặt trời lặn cũng đủ để lưu giữ thành ký ức đẹp”.

Thư Kỳ tiết lộ bản thân bị dị ứng tia UV.

Trước đó, Thư Kỳ gây chú ý khi giành giải Hong Kong Film Awards 2026 ở hạng mục Đạo diễn mới xuất sắc với bộ phim đầu tay Girl, đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp sau nhiều năm thành công với vai trò diễn viên.

