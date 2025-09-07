Chiều 7/9, trong khuôn khổ chiến dịch xã hội Hạnh phúc được gọi tên, dự án Học viện Nghệ thuật - Hạnh phúc được gọi tên ra mắt. Dự án hướng đến xây dựng một môi trường nghệ thuật đầy cảm hứng, nơi mỗi trẻ em dù đang sống tại thành phố, vùng nông thôn, miền núi, trong bệnh viện, khu công nghiệp hoặc bất kỳ hoàn cảnh nào khác đều có cơ hội được tiếp cận với nghệ thuật.

Điểm nhấn của buổi ra mắt, BTC giới thiệu vở nhạc kịch tương tác Công chúa tóc mây được dàn dựng bởi Tổng đạo diễn - NSƯT Cao Ngọc Ánh, biên kịch Kim Thùy, đạo diễn sân khấu Nhật Quang, đạo diễn âm nhạc Dương Minh Anh, biên đạo Hiếu Nguyễn...

Các nghệ sĩ tham gia gồm: Thu Quỳnh, Yến My, Hoàng Long, Anh Tuấn...

Các nghệ sĩ biểu diễn trích đoạn "Công chúa tóc mây".

Khác với những tác phẩm nhạc kịch quen thuộc, vở diễn được xây dựng theo hình thức kịch tương tác mang lại cho khán giả, đặc biệt là các em nhỏ cơ hội trực tiếp tham gia, góp tiếng hát, hòa mình vào những cảnh diễn. Với phong cách dàn dựng trẻ trung, âm nhạc hiện đại, vũ đạo sôi động và phục trang rực rỡ, vở kịch hứa hẹn trở thành món quà tinh thần đặc biệt trong mùa Trung Thu 2025.

Câu chuyện về cô công chúa bị giam cầm trên tháp cao, dũng cảm hy sinh mái tóc kỳ diệu để sẻ chia và cứu giúp người khác là một phép ẩn dụ xúc động về hành trình trưởng thành: vượt qua giới hạn, tìm kiếm chính mình và khát vọng yêu thương.

NSƯT Cao Ngọc Ánh chia sẻ: "Sau thành công của các dự án nhạc kịch dành cho thiếu nhi như Giấc mơ nàng tiên cá, Viên đá ngũ sắc, tôi muốn mang đến một không gian nghệ thuật mới, nơi các em vừa được thưởng thức, vừa có thể trở thành một phần của câu chuyện. Với tôi, nghệ thuật chính là món quà chữa lành và gieo mầm hạnh phúc".

Song hành cùng vở nhạc kịch, dự án còn giới thiệu nhiều hoạt động ý nghĩa: ra mắt ca khúc Chill về tuổi thơ mang đến những ký ức trong trẻo và trở thành bản nhạc chủ đề cho giải chạy và gala Chill về tuổi thơ.

Trích nhạc kịch tương tác "Công chúa tóc mây":