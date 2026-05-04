Thời gian qua bộ phim Bóng ma hạnh phúc nhận được sự chú ý đặc biệt của khán giả, đặc biệt vai diễn của Lương Thế Thành gây bức xúc cực độ cho người xem. Trong phim, Lương Thế Thành vào vai Dũng - một doanh nhân thành đạt, có gia đình êm ấm bên vợ (Lê Phương) và 2 con. Tuy nhiên, sau đó nhân vật này vướng vào mối quan hệ ngoài luồng với Như Trang (Ngân Hòa), người từng được gia đình cưu mang. Khán giả đã tràn vào trang cá nhân của Lương Thế Thành cũng như vợ anh - diễn viên Thuý Diễm - để thể hiện sự bức xúc.

Trên trang cá nhân, Thúy Diễm mới đây đăng clip Lương Thế Thành chăm chỉ rửa bát và như thường lệ, khán giả để lại rất nhiều bình luận chỉ trích vai diễn của nam diễn viên buộc vợ anh phải lên tiếng. Nữ diễn viên viết: "Từ sau bài này, Diễm sẽ không nhắc đến vai diễn của ông nhà nữa. Cũng sắp hết phim rồi, hy vọng khán giả yêu phim sẽ mau kết thúc chuỗi cảm xúc lẫn lộn giận luôn diễn viên ngoài đời này! Mấy nay post bài nào bà con cũng vào comment la ổng quá rồi mách đủ thứ, nói đủ thứ cũng mệt lây.

Chúc mọi người xem phim vui và hết phim nhớ là diễn viên giỏi, diễn tốt mới làm mọi người ghét vai phản diện dữ dằn vậy, phim khác lại vai hiền lành ngay thôi mà. Ngoài đời lại càng khác biệt. Những comment không hay về phim nếu vẫn có thêm nữa, Diễm xin phép xoá".

Thuý Diễm và Lương Thế Thành.

Trước đó, Thuý Diễm cũng có bài viết dài nhắn nhủ chồng sau khi vai diễn của anh "gây bão" màn ảnh. "Bà con giận dữ là vai diễn quá thành công rồi, chúc mừng diễn xuất của chồng. Quan trọng ngoài đời ngoan thật ngoan, là ông chồng chu đáo hiểu chuyện, yêu vợ, thương con là em thương lắm như anh đã luôn luôn ủng hộ cho em trên hành trình làm nghề. Đừng ngại ngần chi anh nhé", cô viết.

Dưới bài đăng kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Lương Thế Thành nhận bão chỉ trích vì vai Dũng buộc anh phải lên tiếng. "Xin lỗi các chị em, mấy nay bộ phim Bóng ma hạnh phúc nó lấy phước chị em nhiều quá, Thành thấy có lỗi lắm. Nhưng hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Thành và Diễm nên xin chị em tha cho Thành 1 bữa nha, chỉ 1 bữa thôi. Thành hứa tập cuối của phim Thành sẽ trả phước lại hết cho chị em mình. Thương Thành nhé!".

Nam diễn viên chia sẻ thêm: "Biết là mọi người bức xúc lắm, phim cũng gần tới hồi kết, thôi mọi người ráng xem cho trọn vẹn. Về phần mình, Thành đã tỉnh táo lên rồi nên mới đi tập gym cho dự án khác đây, chỉ có ông Dũng là còn ngu muội thôi. Mọi người chửi ổng nha chứ đừng chửi Thành nữa tội Thành lắm".

Lương Thế Thành trong "Bóng ma hạnh phúc"