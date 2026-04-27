Trong phim Bóng ma hạnh phúc, Lương Thế Thành vào vai Hoàng Dũng - một doanh nhân thành đạt, có gia đình êm ấm bên vợ (Lê Phương) và 2 con. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi nhân vật này vướng vào mối quan hệ ngoài luồng với Như Trang (Ngân Hòa), người từng được gia đình cưu mang.

Từ đây, nhân vật bộc lộ bản tính ích kỷ, vô trách nhiệm với vợ con. Những chuyển biến tâm lý của vai diễn và nhịp phim đẩy mạnh yếu tố kịch tính khiến người xem bức xúc.

Vai diễn phản diện của Lương Thế Thành gây bức xúc.

Một số khán giả quá khích đã tràn vào trang cá nhân của diễn viên Lương Thế Thành để lại lời nhắn thể hiện sự phẫn nộ.

Nhiều năm qua, Lương Thế Thành gắn liền với vai nam chính hiền lành, chính trực trong dòng phim tâm lý gia đình. Nhân vật Hoàng Dũng là bước chuyển mới của anh trong sự nghiệp, đồng thời trở thành tâm điểm tranh cãi.

Chia sẻ với VietNamNet, nam diễn viên nói đây là lần hiếm hoi bị ghét lây vì vai diễn trên màn ảnh. Anh liên tục "cầu xin", mong mọi người giữ bình tĩnh để theo dõi trọn vẹn câu chuyện.

“Biết là mọi người bức xúc lắm, phim gần tới hồi kết, thôi mọi người ráng xem cho trọn vẹn. Lương Thế Thành đã tỉnh táo lên rồi nên mới đi tập gym cho dự án khác đây, chỉ có ông Dũng là còn ngu muội thôi”, nam diễn viên tếu táo.

Diễn viên Lương Thế Thành, Lê Phương và Ngân Hòa trên phim trường "Bóng ma hạnh phúc".

Dù bị công kích, Lương Thế Thành không buồn, trái lại vui khi đọc những bình luận, tin nhắn trên. Diễn viên quan niệm vai diễn khiến khán giả bàn tán, tranh cãi minh chứng cho sự thành công của người diễn viên.

Lương Thế Thành cũng nhìn nhận tác phẩm có nhiều tình tiết dễ gây ức chế. Đề tài phim vốn không mới khi chỉ quanh quẩn chủ đề hôn nhân - gia đình và ngoại tình.

Bóng ma hạnh phúc tạo sự bùng nổ vì nhịp phim và nội dung cao trào, kịch tính quá đà. Là diễn viên, chính Lương Thế Thành đôi lúc khó chịu khi đọc kịch bản vai diễn.

"Thực ra tình tiết trong phim ngoài đời có rất nhiều. Đa phần khán giả ức chế là chị em phụ nữ, họ đều bức xúc với chủ đề ngoại tình. Phim là 1 lời cảnh tỉnh, phản ánh hiện thực mà tôi tin rằng đó là bài học cho mọi người", anh giải thích.

Trong phim, Lương Thế Thành còn có không ít cảnh tình tứ với 2 bạn diễn nữ là Lê Phương và Ngân Hòa. Nam diễn viên khoe bà xã anh - Thúy Diễm không ghen mà trái lại động viên chồng nên diễn nhập tâm để thể hiện rõ tính cách nhân vật.

Lương Thế Thành giữ phong độ, thường xuyên đóng chính ở các dự án.

Trên phim trường, Lương Thế Thành cùng các bạn diễn trao đổi, tạo sự thoải mái trước khi bước vào cảnh quay. Nguyễn Dương - đạo diễn phim hỗ trợ họ các phân đoạn, đảm bảo sự tự nhiên và tránh yếu tố nhạy cảm.

Ở tuổi 46, Lương Thế Thành giữ phong độ nghề tốt. Anh liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh, truyền hình lẫn sân khấu với vai chính hoặc thứ chính. Diễn viên được khen ngoại hình săn chắc, lối diễn xuất đa dạng.

Anh luôn ý thức tập luyện gym, các bộ môn thể thao để duy trì vẻ ngoài so với thời trẻ. Bên cạnh đó, anh giữ tinh thần lạc quan, hạn chế suy nghĩ tiêu cực. Đây là yếu tố quan trọng giúp Lương Thế Thành "trẻ lâu", tạo sự tươi mới với nghề nghiệp và cuộc sống.

Lương Thế Thành trong "Bóng ma hạnh phúc"

