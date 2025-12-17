- Sau 13 năm lùi về hậu phương để “nhường sân” cho Thúy Diễm, điều gì khiến Lương Thế Thành chọn thời điểm này để trở lại điện ảnh? Vai trưởng làng Lỗ Đạt trong "Hoàng tử quỷ" đến với anh ra sao?

Lý do đầu tiên 13 năm vắng bóng điện ảnh là tôi bị cuốn vào guồng phim truyền hình, hết phim này đến phim khác, liên tục không ngừng nghỉ. Thời gian chỉ đủ cho sân khấu kịch, còn các dự án khác tôi đều không thể tham gia.

Ban đầu có vài phim điện ảnh mời nhưng tôi không có thời gian nên từ chối. Dần dần, mọi người không còn nhớ đến tên Lương Thế Thành nữa, chỉ biết tôi qua truyền hình và sân khấu.

Thời gian qua, vợ tôi - Thúy Diễm - cũng tham gia một số phim điện ảnh và được đón nhận tích cực, điều này thôi thúc tôi quay lại. Diễm thường nhắc tôi tìm cơ hội trở lại điện ảnh vì đây là xu hướng phát triển. Tôi nhận thức được điều đó nhưng cơ hội đến cũng cần duyên phận, phải đợi nhà sản xuất và đạo diễn mời.

Một số phim có gọi tôi casting nhưng không hợp vai. Đến khi Hoàng tử quỷ xuất hiện, tôi được mời gặp đạo diễn, nhà sản xuất để trao đổi về vai diễn. Tôi diễn thử 2 lần rồi nhà sản xuất gửi lời mời chính thức.

Diễn viên Lương Thế Thành.

- Áp lực lớn nhất lần tái xuất này là nỗi lo bị khán giả quên tên hay trách nhiệm chứng minh 13 năm vắng bóng không làm anh mất phong độ?

Áp lực lớn nhất là tôi quay lại một lĩnh vực hơn 10 năm chưa chạm tới, mọi thứ đều mới, đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao. Phải chứng minh mình không làm khán giả thất vọng khiến tôi luôn căng thẳng.

Ngay khi nhận kịch bản, áp lực đã xuất hiện. Tôi đọc đi đọc lại 8-9 lần, liên tục suy nghĩ về nhân vật đến mất ngủ. Các cảnh quay và tính cách nhân vật cứ hiện lên trong đầu, không cho tôi nghỉ ngơi.

Ra phim trường, áp lực tiếp tục là làm sao hòa nhập nhanh với ê-kíp, kết nối với các diễn viên trẻ, tạo không khí thân thiện nhưng vẫn chuyên nghiệp.

- Nhịn cơm hơn 3 tháng, cắt tinh bột hoàn toàn để giảm 5kg và sở hữu body 6 múi - quá trình khắc nghiệt này thử thách anh về thể chất và tinh thần thế nào?

Sau khi nhận kịch bản và trao đổi với đạo diễn, tôi biết có cảnh đấu vật cuối phim chỉ mặc khố, buộc phải lộ body để thể hiện đúng nhân vật. Lỗ Đạt là trưởng làng, thợ săn giỏi và võ sĩ chuyên nghiệp nên đòi hỏi thân hình rắn chắc, nhanh nhẹn.

Để có body như vậy cần quá trình tập luyện dài và nghiêm ngặt. Với vận động viên thể hình thì dễ còn tôi là diễn viên, trước nay chỉ tập gym để giữ dáng, chưa từng siết cơ ở mức như vậy.

Khi nhận vai, tôi chỉ còn gần 2 tháng trước ngày bấm máy. PT nói có thể làm được nhưng phải theo rất sát vì không chắc tôi chịu nổi.

Trước đây tôi tập 1-2 tiếng mỗi buổi, còn vai này phải tập 3 tiếng, kết hợp ăn kiêng nghiêm ngặt, cắt hoàn toàn tinh bột theo chế độ của PT để rút ngắn thời gian đạt body chuẩn.

Gần ngày quay, tôi bị chấn thương cụp xương sống khi tập với cascadeur, không thể tiếp tục tập gym hay võ. Lên Đà Lạt chuẩn bị bấm máy, lưng đau nhiều, phải có người dìu, đi lại rất chậm.

Trong quá trình quay, tôi cố nén đau, kết hợp bóp dầu và nhiều cách khác để lưng hồi phục, tiếp tục thực hiện các cảnh quay.

Khi đã lên phim trường, không thể tập gym nên tôi cắt hoàn toàn tinh bột để giữ thân hình khô. Chế độ ăn chỉ gồm rau, dưa leo, bắp, thịt, cá, trứng. Sau 1 tuần, tôi ngán đến mức mỗi bữa ăn trở thành cực hình.

Phim kinh dị nên khoảng 80% cảnh quay diễn ra ban đêm, từ tối đến sáng. Cường độ cao trong khi ăn kiêng khắc nghiệt khiến tôi lo sức khỏe không trụ nổi, sợ mình ngã quỵ giữa chừng.

Lương Thế Thành trong phim "Hoàng tử quỷ".

- Anh duy trì sức khỏe và năng lượng ra sao để chịu được cường độ làm việc cao?

Sau chấn thương, sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Những lúc rảnh, tôi nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng phù hợp như uống thuốc bổ, yến và các sản phẩm hỗ trợ không làm tăng cân.

Đoàn phim luôn theo dõi tình trạng lưng, hỏi thăm tôi hàng ngày và hỗ trợ xoa bóp. Nhờ sự quan tâm đó, quá trình quay diễn ra thuận lợi dù tôi vẫn lo lắng chấn thương ảnh hưởng đến vai diễn.

- Ngoài tập thể hình và võ thuật, hiện tại anh có thói quen hay sở thích nào giúp giữ vóc dáng và tinh thần? Ở tuổi 43 với visual được khen “nam thần”, bí quyết của anh là gì?

Là nghệ sĩ, tôi thường xuyên tiếp xúc nắng, gió, bụi và phải trang điểm, khiến làn da nhanh hao mòn. Vì vậy, ngoài tập thể hình, chơi thể thao và giữ chế độ ăn uống hợp lý, tôi luôn cố gắng giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ để trẻ lâu. Tôi chăm sóc, dưỡng da thường xuyên giúp da phục hồi nhanh.

- Sau hơn 1 thập kỷ tập trung truyền hình và gia đình, cuộc sống của anh thay đổi thế nào khi trở lại điện ảnh? Anh cân bằng công việc và thời gian cho gia đình ra sao?

Sau 1 thập kỷ gắn bó với truyền hình, sân khấu và gia đình, trở lại điện ảnh vừa là niềm vui vừa là áp lực. Khi khán giả ghi nhận diễn xuất mình ở điện ảnh, các dự án sau phải tốt hơn, khiến tôi không khỏi lo lắng.

Về gia đình, chúng tôi luôn chia sẻ với nhau. Khi tôi bận rộn, Diễm giảm công việc để chăm sóc nhà cửa. Khi Diễm nhiều việc, tôi chủ động ở bên con cái. Những lúc rảnh, cả 2 đều dành thời gian cho con và cùng đi chơi để giữ tinh thần thoải mái.

Lương Thế Thành và vợ - diễn viên Thúy Diễm.

- Khi cả hai cùng hoạt động điện ảnh, vai trò của Thúy Diễm trong hành trình nghệ thuật của anh là gì? Anh học được điều gì từ việc quan sát vợ tỏa sáng suốt 13 năm qua?

Khi quay lại điện ảnh, việc siết cơ, tập luyện cường độ cao khiến gương mặt hốc hác, không còn tươi tắn, Thúy Diễm nhìn thấy cũng rất xót nhưng hiểu việc thay đổi ngoại hình là cần thiết để phù hợp nhân vật.

Suốt quá trình làm phim, Diễm luôn lo lắng cho tôi. Khi tôi chấn thương lưng, quay nhiều và quay đêm kéo dài, cô ấy thường xuyên gọi hỏi thăm sức khỏe, tiếp thêm cho tôi nhiều năng lượng trên hành trình mới.

Tháng 12 này, hai vợ chồng may mắn đều có phim riêng ra rạp: Diễm với Cưới vợ cho cha, tôi với Hoàng tử quỷ.

Trước đây, khi tôi chưa có cơ hội với điện ảnh, Diễm đã tỏa sáng và tôi luôn hãnh diện về vợ. Nhìn cô ấy được yêu thương, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được sẻ chia niềm vui đó. Giờ đây, cả 2 đều có phim điện ảnh được khán giả đón nhận, càng ý nghĩa hơn với chúng tôi.

Khi Diễm tham gia điện ảnh, tôi thấy rõ sự máu lửa, nhiệt huyết và tâm huyết của cô ấy với nghề. Về nhà, Diễm thường chia sẻ rất nhiều về nhân vật, kịch bản và tạo hình, truyền cho tôi nhiều cảm hứng.

Tôi từng nghĩ sẽ có ngày mình cũng được làm điện ảnh với tinh thần như vậy. Và giờ, tôi đã có cơ hội trở lại, được làm nghề bằng tất cả nhiệt huyết và đam mê. Tôi vui vì hai vợ chồng có chung tinh thần với nghề, dù ở điện ảnh, truyền hình hay sân khấu.

Lương Thế Thành trong phim "Hoàng tử quỷ":

