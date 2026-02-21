Diễn viên Tiến Lộc từng gây thiện cảm với vai thầy giáo công an trong phim truyền hình Chạm tay vào nỗi nhớ nhưng tới Nhà trọ Balanha anh vào vai Khanh - kẻ đã có vợ con nhưng lừa dối Hân (Bích Ngọc) khiến cô bị đánh ghen, phải bỏ học và đi biệt xứ khi phát hiện mang bầu.

Chưa hết, Tiến Lộc vừa xuất hiện trong Lựa chọn số phận vào vai Tấn, người cũ của Thiên Trang (Phương Oanh). Cũng sau phim này, Tiến Lộc bị gắn với biệt danh ''Diễn viên hãm nhất màn ảnh Việt''.

Sau nhiều năm gắn bó với phim ảnh và trải qua không ít khúc quanh của cuộc sống, diễn viên Tiến Lộc giờ đây trầm, chín chắn hơn - cả trong nghề lẫn trong đời.

Trưởng thành từ những khoảng lặng

Nhìn lại quãng thời gian từng vắng bóng trên màn ảnh, Tiến Lộc không xem đó là sự rút lui hay đoạn trầm của nghệ thuật. Với anh, đó chỉ là một giai đoạn chuyển động theo cách khác.

"Trong suốt thời gian mọi người nghĩ tôi im lặng, tôi vẫn làm nghệ thuật, chỉ là trong sự thầm lặng hơn", anh chia sẻ.

Không xuất hiện dày đặc trên phim trường, không chạy theo sự nổi tiếng nhất thời, Tiến Lộc dành thời gian để trau dồi chuyên môn, tìm kiếm cảm hứng mới và bồi đắp nội lực. Những sản phẩm khi ấy có thể chưa được chú ý nhiều nhưng chính khoảng lặng đó giúp anh hiểu rõ hơn mình là ai, muốn đi con đường nào.

Khi duyên nghề quay lại, mang theo những dự án phù hợp, Tiến Lộc trở lại với cảm giác hạnh phúc trọn vẹn. Đó là niềm vui của người được sống đúng với đam mê đã theo đuổi gần 20 năm.

"Được quay lại phim trường, làm công việc mình yêu thích, cảm giác đó rất khó tả", anh nói.

Diễn viên Tiến Lộc.

Thời gian, theo Tiến Lộc, là món quà lớn nhất mà nghề nghiệp mang lại. Nó giúp con người trưởng thành, điềm tĩnh và sâu sắc hơn trong suy nghĩ lẫn cách thể hiện cảm xúc.

Nếu như những năm đầu làm nghề, anh còn nhiều bỡ ngỡ, nôn nóng khẳng định bản thân thì nay chọn cách đi chậm, chắc và bền. Kinh nghiệm sống, trải nghiệm nghề nghiệp và cả những va vấp giúp anh hiểu rằng, diễn xuất không chỉ là kỹ thuật, mà còn là sự thấu cảm với nhân vật và cuộc đời.

"Khi trở lại, tôi nghĩ mình vẫn là mình nhưng chắc chắn đã trau dồi được nhiều điều tốt hơn", anh chia sẻ. Sự thay đổi ấy không nằm ở hình thức mà ở chiều sâu tâm lý và sự tự tin khi đối diện với mỗi vai diễn.

Việc xuất hiện liên tiếp trong nhiều dự án gần đây không phải là kế hoạch được Tiến Lộc tính toán từ trước. Anh gọi đó là cái duyên – duyên với nghề, với đạo diễn, với từng kịch bản.

Anh không đặt nặng chuyện phải nổi bật hay chạy theo thị hiếu mà tập trung làm tốt nhất vai trò của mình trong mỗi dự án.

Từng gắn bó với những vai tâm lý, chính kịch, Tiến Lộc khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong loạt phim hài Tết như Đại gia chân đất, Làng ế vợ hay phim điện ảnh Mùi phở. Với anh, đây là thử thách không nhỏ.

"Tôi không phải người nhìn vào đã thấy hài. Tôi không giỏi tạo tiếng cười trực tiếp", Tiến Lộc thừa nhận.

Tuy nhiên, chính sự không quen thuộc ấy lại khiến anh hứng thú. Mỗi vai diễn hài là một cơ hội để Tiến Lộc trải nghiệm phong cách mới, phá bỏ giới hạn bản thân và học cách tiết chế, linh hoạt hơn trong diễn xuất.

Đặc biệt, khi làm việc cùng NSND Xuân Hinh - cây đa, cây đề của làng nghệ thuật, Tiến Lộc học được nhiều điều quý giá.

"Năng lượng, sự tích cực và niềm đam mê nghề của bố Xuân Hinh thực sự truyền cảm hứng cho tôi", anh chia sẻ. Từ đàn anh, Tiến Lộc học được tinh thần làm nghề bền bỉ, sự tận tâm với từng vai diễn và thái độ sống lạc quan.

Tiến Lộc và 'bố' Xuân Hinh.

Những năm tháng chật vật mưu sinh

Không phải con đường nghệ thuật nào cũng trải hoa hồng. Với Tiến Lộc, giai đoạn khó khăn nhất là những năm đầu mới ra trường. Khi đó, anh có tham gia một số dự án nhưng thu nhập bấp bênh, cát-sê không đủ trang trải cuộc sống. Trong khi bạn bè có công việc ổn định, cuộc sống khá giả, anh không tránh khỏi cảm giác áp lực, chạnh lòng.

"Có lúc tôi nghĩ đến việc bỏ nghề, chuyển sang làm công việc khác", anh nhớ lại.

Sự thất vọng đến từ những vai diễn chưa tạo được dấu ấn, từ tương lai mờ mịt và nỗi lo cơm áo. Nhưng rồi, tình yêu nghề đã níu anh ở lại. Ngọn lửa đam mê âm ỉ giúp Tiến Lộc vượt qua giai đoạn chông chênh nhất của tuổi trẻ.

Sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật, bài học lớn nhất với Tiến Lộc là không ngừng học hỏi và sáng tạo.

"Muốn tồn tại lâu dài, mình phải luôn trau dồi kiến thức, kinh nghiệm và sẵn sàng thử sức với nhiều dạng vai", anh nói.

Nếu nghệ thuật là đam mê thì gia đình chính là nguồn sống của Tiến Lộc. Với anh, mọi nỗ lực trong nghề đều hướng về những người thân yêu. "Gia đình là hậu phương, là điểm tựa tinh thần để tôi yên tâm làm việc", anh chia sẻ.

Sau những bộn bề công việc, được trở về bên gia đình là khoảnh khắc giúp anh cân bằng lại cảm xúc, nạp năng lượng để tiếp tục hành trình dài phía trước.

Năm nay, Tiến Lộc cũng tất bật với đoàn làm phim để quảng bá phim Tết nhưng anh vẫn dành thời gian bên người thân. Với anh, Tết không phải là dịp phô trương hay cầu kỳ hình thức mà là khoảng thời gian quý giá để sum vầy và sống chậm lại sau 1 năm bận rộn.

Những ngày cận Tết, dù lịch quay hay công việc dày đặc, Tiến Lộc vẫn cố gắng sắp xếp để về nhà sớm, cùng vợ con và người thân dọn dẹp, trang trí, chuẩn bị mâm cơm tất niên. Với anh, những việc tưởng chừng giản dị ấy lại mang ý nghĩa đặc biệt.

"Chỉ cần cả nhà quây quần, ăn với nhau bữa cơm ấm áp là tôi thấy đủ đầy", Tiến Lộc tâm sự.

Gia đình anh giữ nếp Tết truyền thống: dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, chuẩn bị mâm ngũ quả, nấu những món quen thuộc, thắp hương tổ tiên và dành thời gian trò chuyện.

Với Tiến Lộc, Tết là dịp để nhìn lại một năm đã qua, cảm ơn những gì mình có và tiếp thêm động lực cho chặng đường phía trước.

Tiến Lộc trong "Lằn ranh"