Tiến Lộc - nghệ sĩ chuyên những vai chính kịch ở cả sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội lẫn phim truyền hình lần đầu tham gia hai phim hài Tết Đại gia chân đất 16 và Làng ế vợ 12 do Trần Bình Trọng làm đạo diễn, kiêm nhà sản xuất.

Đạo diễn Trần Bình Trọng và diễn viên Tiến Lộc tại gặp gỡ báo chí.

Lần đầu tham gia dòng phim hài Tết, diễn viên Tiến Lộc chia sẻ với phóng viên VietNamNet "cảm xúc bất ngờ và hứng khởi". Trước đó, nam diễn viên vốn quen mặt với khán giả qua những vai chính kịch, phản diện hoặc các dạng vai tâm lý nặng.

"Tôi hay nói với đồng nghiệp, ai mời mình đóng hài đúng là tội ác (cười). Nhưng khi được đạo diễn Bình Trọng mời vào cả 2 phim này, tôi hơi bất ngờ nhưng lại muốn trải nghiệm nhiều dạng vai khác nhau để làm giàu màu sắc cá nhân và khả năng diễn xuất. Với tôi, đã là nghệ thuật dù chính kịch hay hài kịch đều là nghề, đáng trân trọng", Tiến Lộc chia sẻ.

Nam diễn viên cho rằng, tham gia phim hài có cơ hội học hỏi rất nhiều từ các bậc đàn anh, đàn chị trong nghề: "Khi làm những bộ phim như thế này, tôi được quan sát, học hỏi cách mọi người xử lý tình huống, nhịp diễn, tiết tấu hài. Đó là những trải nghiệm rất kích thích và quý giá".

Tiến Lộc cũng bày tỏ sự biết ơn đối với đạo diễn Trần Bình Trọng cùng ê-kíp khi luôn tận tình chỉ dẫn, hỗ trợ anh trong từng phân đoạn để hoàn thành vai diễn tốt nhất.

Dù vậy, Tiến Lộc thẳng thắn thừa nhận đóng hài là thử thách không nhỏ. Theo anh, chỉ cần đứng cạnh các diễn viên hài gạo cội, đôi khi không cần làm gì cũng đã thấy buồn cười, còn bản thân anh vẫn cảm nhận rõ sự thiếu hụt về độ duyên - yếu tố đặc thù của diễn viên hài.

"Có thể đó là cái duyên nghề hoặc trải nghiệm sống mà mình cần tích lũy thêm", anh nói.

Tiến Lộc trong phim "Lằn ranh" đang phát sóng trên VTV.

Nam diễn viên cho biết, nhờ sự khéo léo và tinh tế của đạo diễn cùng sự hỗ trợ của đồng nghiệp, anh đã nỗ lực hoàn thành vai diễn trong khả năng tốt nhất. Còn duyên hay chưa duyên, anh xin dành quyền đánh giá cho khán giả.

Tiến Lộc cũng hy vọng hình ảnh trong hai bộ phim hài Tết Làng ế vợ và Đại gia chân đất sẽ được khán giả đón nhận, đồng thời mong nhận được sự cảm thông nếu còn những thiếu sót trong lần đầu "lấn sân" sang địa hạt hài kịch.

Hơn 20 năm gắn bó với sân khấu và màn ảnh, Tiến Lộc đã từ một nam diễn viên trẻ tiềm năng trở thành gương mặt truyền hình quen thuộc của khán giả phía Bắc. Sinh năm 1986 tại Thái Nguyên, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, anh từng được trao giải Nam diễn viên triển vọng năm 2013 nhờ vai Thầy giáo Minh trong Chạm tay vào nỗi nhớ. Hiện tại, anh đang đảm nhận vai diễn trong bộ phim Lằn ranh của VTV.

Chia sẻ về vai diễn, Tiến Lộc cho biết, vai Trịnh Văn Khắc trong Lằn ranh có nhiều mảng màu: tốt có, xấu có, khéo léo, toan tính và đôi khi để cảm xúc chi phối công việc. Vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý và khả năng tiết chế cảm xúc rất cao.

Trước Lằn ranh, Tiến Lộc từng có những khoảng lặng trong nghề. Anh nhớ mãi giai đoạn sau phim Đường đến thành Thăng Long (2009-2010): "Khi ấy, tôi mới ra trường, được đóng vai Lý Công Uẩn, hy vọng nhiều lắm nhưng phim không phát sóng. Sau đó, các dự án mình tham gia cũng không được lên sóng khiến tôi khủng hoảng, nghỉ hẳn một năm và làm công việc khác. Cuối cùng tôi lại quay về sân khấu, trở lại phim ảnh".

Thời gian ở TPHCM hơn hai năm giúp anh trưởng thành nhưng cũng là bước ngoặt khi mẹ gặp tai nạn nam diễn viên phải trở lại Hà Nội chăm sóc gia đình. "Mẹ già, con nhỏ, tôi lại là con một, khi quay lại Hà Nội, tôi thấy nghề vẫn là điều mình không thể rời", nam diễn viên trải lòng.

Sau những biến cố, Tiến Lộc có một tổ ấm bình yên với người vợ thứ hai không cùng nghề, cá tính và chân thành. Nam diễn viên cũng cho biết anh trân trọng những khoảnh khắc đời thường bên con, xem đó là khoảng lặng cần thiết sau những vai diễn nặng về tâm lý.

"Gia đình giúp tôi giữ được sự tỉnh táo, không bị cuốn quá sâu vào hào quang hay áp lực nghề nghiệp", Tiến Lộc chia sẻ.

Tiến Lộc trong "Lằn ranh":