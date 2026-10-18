TRUNG QUỐC - Diễn viên kinh kịch Tiền Thủy Minh qua đời ở tuổi 59 do gặp tai nạn đuối nước khi giặt trang phục bên bờ sông vào đêm khuya.

Theo Ifeng, nghệ sĩ Tiền Thủy Minh qua đời do tai nạn đuối nước. Thi thể của nữ diễn viên được người dân địa phương phát hiện vào rạng sáng ngày 13/10.

Bức ảnh cuối cùng của Tiền Thủy Minh được chụp chỉ vài tiếng trước khi gặp tai nạn.

Theo lời kể của một nhân chứng, Tiền Thủy Minh đã ngồi giặt trang phục bên bờ sông một mình sau buổi diễn lúc nửa đêm. Trang phục biểu diễn của bà được làm từ lụa satin, đính đá quý và hạt cườm nên cần được bảo quản cẩn thận. Nếu giặt bằng máy, các chi tiết thêu có thể bị hư hỏng, trong khi chi phí giặt khô khá cao.

Kết quả điều tra của cảnh sát xác định nghệ sĩ tử vong do đuối nước, không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo truyền thông Trung Quốc, các nghệ sĩ thuộc những đoàn kịch dân gian tư nhân thường không có mức lương cố định hay bảo hiểm xã hội mà được trả thù lao theo từng buổi diễn. Đoàn kịch của Tiền Thủy Minh thường xuyên lưu diễn tại các vùng nông thôn quanh năm, với 2 suất diễn mỗi ngày.

Sau khi kết thúc buổi diễn tối, nghệ sĩ phải tẩy trang, thu dọn trang phục và đạo cụ. Công việc thường kéo dài đến quá nửa đêm.

Phóng viên đã liên hệ với trưởng đoàn kịch nơi Tiền Thủy Minh công tác. Người này xác nhận nghệ sĩ là thành viên của đoàn. Trong mắt các đồng nghiệp, Tiền Thủy Minh là người hiền lành, tốt bụng, chân thành và được mọi người kính trọng. Sự ra đi đột ngột của bà để lại niềm tiếc thương với những người từng gắn bó và yêu mến nữ nghệ sĩ.

Diễn viên gắn bó cả đời với bộ môn kinh kịch.

Tiền Thủy Minh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi, chuyên đảm nhận vai Hoa đán - những nhân vật nữ trẻ trong kinh kịch. Với ngoại hình nổi bật cùng giọng hát cao, nữ nghệ sĩ tạo dựng vị trí riêng trong lòng khán giả yêu bộ môn này.

Trong nhiều năm, bà theo các đoàn kịch tư nhân lưu diễn khắp các vùng nông thôn, dành phần lớn cuộc đời cho sân khấu truyền thống.

Lễ tiễn biệt Tiền Thủy Minh được tổ chức tại quê nhà tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nhiều bạn bè trong giới nghệ thuật và khán giả yêu kinh kịch đã đến để vĩnh biệt bà.

Clip truyền thông đưa tin về cái chết của Tiền Thủy Minh

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu