Theo TVBS, Đại học Kinh tế và Thương mại Quốc tế - nơi Lưu Hoan từng giảng dạy - báo tin ông đã trút hơi thở cuối cùng lúc 9h52 sáng 25/9 tại Thượng Hải, Trung Quốc trong vòng tay của gia đình, hưởng thọ 63 tuổi. Nguyên nhân qua đời của nam danh ca chưa được tiết lộ.

Danh ca Lưu Hoan qua đời.

Bản cáo phó với tiêu đề "Lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của ca - nhạc sĩ Lưu Hoan" được đăng tải, nhắc lại kỷ niệm và những đóng góp to lớn của danh ca với âm nhạc nước nhà.

"Sự ra đi của ông là một mất mát lớn đối với trường và cộng đồng âm nhạc Trung Quốc. Dù thầy đã ra đi nhưng những lời dạy của thầy sẽ mãi trường tồn. Chúng tôi vô cùng trân trọng kỷ niệm về thầy Lưu Hoan!", vị đại diện chia sẻ.

Thông tin sự ra đi đột ngột của Lưu Hoan khiến nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp và khán giả sốc, bàng hoàng. Từ khóa "Ca sĩ Lưu Hoan qua đời" lọt top 1 tìm kiếm trên Weibo, thu hút hàng trăm triệu lượt xem và tương tác chỉ trong 1 giờ.

Theo nguyện vọng cuối cùng của Lưu Hoan, tang lễ ông sẽ diễn ra đơn giản, không thành lập ban tổ chức tang lễ, không có lễ tiễn biệt hay lễ tưởng niệm nào được tổ chức.

Lưu Hoan là một trong những cây đại thụ có tầm ảnh hưởng lớn nhất nền âm nhạc hiện đại Trung Quốc.

Lưu Hoan sinh năm 1963 tại Thiên Tân. Ông là một trong những người đi tiên phong trong nền nhạc pop thời hiện đại, được mệnh danh là 'ông hoàng nhạc nhẹ Trung Quốc'.

Bên cạnh sự nghiệp biểu diễn, Lưu Hoan còn giảng dạy bộ môn lịch sử âm nhạc phương Tây tại Đại học Kinh tế và Thương mại Quốc tế cho tới khi nghỉ hưu.

Trong sự nghiệp kéo dài gần 40 năm, Lưu Hoan có nhiều ca khúc nổi tiếng như Hảo hán ca (phim Thủy Hử), Bắc Kinh đón chào bạn - Ca khúc chủ đề của Thế vận hội Mùa hè 2008, Ta muốn thành Tiên, Cúc hoa đài...

Danh ca Lưu Hoan hát "Hảo hán ca" - Nhạc phim "Thủy Hử"

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu