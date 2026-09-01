Bộ phim Đầu xuân tươi sáng (The Early Spring) do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính lên sóng ngày 26/8 trên Youku, phim khởi đầu với mức nhiệt khoảng 6.000 rồi liên tục tăng. Sau 4 ngày, chỉ số đạt 10.002. Thành tích này giúp Đầu xuân tươi sáng trở thành phim tình cảm hiện đại cán mốc 10.000 nhanh nhất trên Youku trong năm 2026.

Không chỉ gây sốt ở Trung Quốc, phim cũng được khán giả quốc tế đón nhận tích cực. Sau khi phát hành trên Netflix, Đầu xuân tươi sáng lọt hạng 6 bảng xếp hạng ngày toàn cầu, đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng tại Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil...

Bên cạnh những diễn biến tình cảm của bộ phim, hình tượng Loan Niệm và cách thể hiện nhân vật của Tỉnh Bách Nhiên cũng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận.

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý trong "Đầu xuân tươi sáng" đóng cặp cùng Tôn Thiên. Ảnh: TMDB

Tuổi thơ thiếu thốn, sớm phải tự lập

Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989 tại Thẩm Dương, Trung Quốc. Sở hữu chiều cao khoảng 1,83m cùng gương mặt điển trai, nam diễn viên từng được nhiều thương hiệu thời trang chú ý. Tuy nhiên, phía sau ngoại hình nổi bật, tuổi thơ của anh lại trải qua không ít khó khăn.

Bố mẹ Tỉnh Bách Nhiên chia tay khi anh chưa đầy một tháng tuổi. Sau đó, nam diễn viên chủ yếu được ông bà chăm sóc. Gia đình không khá giả và sau khi ông qua đời, anh có một thời gian dài sống nương tựa vào bà.

Năm 16 tuổi, bà gặp tai nạn và cần tiền điều trị, Tỉnh Bách Nhiên khi đó phải tìm cách đi làm thêm để trang trải cuộc sống, thậm chí từng khai gian tuổi để có thể nhận việc.

Ngoại hình điển trai giúp Tỉnh Bách Nhiên nhanh chóng được chú ý. Ảnh: Ifeng

Con đường bước vào làng giải trí của anh cũng khá tình cờ. Năm 2007, khi đang ăn tại một nhà hàng thịt nướng, Tỉnh Bách Nhiên được một nhà sản xuất chú ý. Sau đó, anh tham gia cuộc thi Cố lên! Hảo nam nhi và giành chức quán quân toàn quốc cùng giải Nam thí sinh được yêu thích nhất trên mạng.

Chiến thắng mở ra con đường nghệ thuật cho Tỉnh Bách Nhiên. Cùng năm, anh kết hợp với Phó Tân Bác thành lập nhóm nhạc nam BOBO. Sau một thời gian hoạt động, nam diễn viên dần chuyển hướng sang phát triển sự nghiệp cá nhân và tập trung vào diễn xuất.

Từ ca sĩ thần tượng đến diễn viên được công nhận

Năm 2010, Tỉnh Bách Nhiên có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong Global Love. Màn thể hiện giúp anh giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại LHP Sinh viên Bắc Kinh và nhận đề cử Nam diễn viên mới xuất sắc tại Giải Kim Tượng Hong Kong (Trung Quốc).

Sau đó, nam diễn viên góp mặt trong nhiều dự án như Đợi gió đến, Hoàng Phi Hồng: Anh hùng hữu mộng, Mất tích (Lost and Love), Đạo mộ bút ký... Trong đó, Mất tích (2015) là một dấu mốc đáng chú ý khi anh hợp tác cùng Lưu Đức Hoa. Vai diễn giúp Tỉnh Bách Nhiên nhận đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Giải Kim Kê lần thứ 30.

Nam diễn viên đóng chính cùng tài tử Lưu Đức Hoa trong "Mất tích". Ảnh: Sohu

Đến năm 2018, Tỉnh Bách Nhiên tiếp tục gây dấu ấn với vai Lâm Kiến Thanh trong Chúng ta của sau này (Us and Them).

Bên cạnh diễn xuất, Tỉnh Bách Nhiên vẫn duy trì hình ảnh một nghệ sĩ có nhiều sở thích cá nhân. Anh thường chia sẻ hình ảnh nấu ăn, làm bánh trên mạng xã hội. Chữ viết tay của nam diễn viên cũng được người hâm mộ chú ý, thậm chí được gọi vui là “phông chữ Tỉnh Bách Nhiên”.

Tỉnh Bách Nhiên còn đặc biệt yêu thích thiết kế nhà ở. Anh từng chia sẻ nếu một ngày không còn đóng phim muốn trở thành nhà thiết kế căn hộ dành cho những người đàn ông độc thân.

Tỉnh Bách Nhiên gặt hái nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá. Ảnh: ELLE

Diễn xuất gây tranh cãi trong “Đầu xuân tươi sáng”

Sau nhiều năm hoạt động, Tỉnh Bách Nhiên tiếp tục gây chú ý với vai Loan Niệm trong Đầu xuân tươi sáng, đóng cặp cùng Tôn Thiên. Bộ phim xoay quanh Thượng Chi Đào, một nhân viên mới bước vào môi trường công sở và dần nảy sinh tình cảm với Loan Niệm - vị cấp trên thành đạt, lý trí nhưng lạnh lùng và khó gần.

Ngay khi lên sóng, hình tượng Loan Niệm nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Nhân vật thường đưa ra những nhận xét thẳng thắn, đôi khi khá cay nghiệt với cấp dưới. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, Loan Niệm dần bộc lộ sự quan tâm dành cho Thượng Chi Đào.

Một bộ phận người xem nhận xét Tỉnh Bách Nhiên phù hợp với hình tượng người đàn ông trưởng thành nhờ chiều cao, ngoại hình, giọng nói và phong thái điềm tĩnh. Dù vậy, cách thể hiện nhân vật của anh cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng biểu cảm của nam diễn viên còn cứng, thiếu biến hóa, đặc biệt ở những phân cảnh đòi hỏi sự chuyển biến về cảm xúc. Việc Loan Niệm thường xuyên giữ vẻ mặt lạnh lùng khiến nhân vật đôi lúc bị nhận xét là đơn điệu.

Tạo hình của Tỉnh Bách Nhiên trong phim mới. Ảnh: ELLE

Không ít ý kiến cho rằng Loan Niệm tạo cảm giác giống một cấp trên thường xuyên gây áp lực cho nhân viên hơn là hình mẫu nam chính lạnh lùng nhưng âm thầm quan tâm. Những màn đối đáp giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào cũng gây tranh luận khi quá trình chuyển biến từ căng thẳng sang tình cảm được nhận xét là chưa đủ thuyết phục.

Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, vai Loan Niệm vẫn giúp Tỉnh Bách Nhiên duy trì sức hút trên màn ảnh. Sau gần 20 năm hoạt động, từ một ca sĩ thần tượng đến diễn viên từng được vinh danh tại các giải thưởng điện ảnh, anh tiếp tục thử sức với những hình tượng mới.

Một phân cảnh trong phim "Đầu xuân tươi sáng":

Nguồn: HK01, Sohu