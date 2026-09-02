Bộ phim truyền hình Đầu xuân tươi sáng (The Early Spring) lên sóng từ ngày 26/8, với Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đảm nhận vai chính. Tác phẩm xoay quanh chuyện tình giữa Thượng Chi Đào, một nhân viên mới bước vào môi trường công sở và Loan Niệm, vị cấp trên lạnh lùng, sắc sảo.

Chỉ sau vài ngày phát sóng, phim vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên Youku, trở thành phim tình cảm hiện đại cán mốc này nhanh nhất trên nền tảng trong năm 2026. Bên cạnh cốt truyện, những cảnh thân mật giữa Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Phim "Đầu xuân tươi sáng" với Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đảm nhận vai chính gây sốt. Ảnh: Sina

Đáng chú ý, Đầu xuân tươi sáng được giới thiệu là bộ phim đầu tiên tại Trung Quốc áp dụng một cách có hệ thống vị trí chuyên gia chỉ đạo cảnh thân mật trong quá trình sản xuất.

Người phụ trách sẽ trao đổi trước với đạo diễn và diễn viên để xác định ranh giới, thiết kế động tác, nhịp độ và góc máy phù hợp với diễn biến tâm lý nhân vật.

Loạt cảnh hôn gây chú ý

Ngay từ đầu phim, Đầu xuân tươi sáng đã đưa khán giả vào một phân cảnh thân mật giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào. Cách kể chuyện phi tuyến tính hé lộ mối quan hệ của 2 nhân vật đã tiến xa, đồng thời tạo tò mò về những chuyện xảy ra trước đó.

Một trong những cảnh được chia sẻ nhiều là nụ hôn trên sofa. Sau khi uống rượu, Thượng Chi Đào trở nên chủ động hơn, khiến Loan Niệm vốn luôn giữ thế kiểm soát rơi vào tình huống bị động. Cảnh phim tập trung vào sự giằng co giữa cảm xúc và những dè chừng xuất phát từ mối quan hệ cấp trên - cấp dưới.

Loạt cảnh hôn táo bạo trong phim "Đầu xuân tươi sáng". Ảnh: Sina

Phân cảnh trong ô tô giữa đêm mưa lại được xây dựng theo hướng tiết chế. 2 nhân vật gần như không cần nhiều lời thoại mà chủ yếu thể hiện cảm xúc qua ánh mắt và cử chỉ. Không gian kín cùng sự im lặng kéo dài khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, trong khi vẻ lạnh lùng của Loan Niệm dần được phá vỡ khi đối diện Thượng Chi Đào.

Khi chuyện tình được xác định, cả 2 phải giữ kín mối quan hệ tại nơi làm việc. Nụ hôn ở cầu thang văn phòng thể hiện rõ sự đối lập này. Trước đồng nghiệp, Loan Niệm và Thượng Chi Đào vẫn giữ khoảng cách, nhưng khi chỉ có 2 người, họ mới bộc lộ tình cảm dành cho nhau.

Những phân cảnh trên giúp Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên nhận nhiều lời khen về phản ứng hóa học. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng diễn biến tình cảm được đẩy khá nhanh, khiến một vài khoảnh khắc thân mật chưa hoàn toàn thuyết phục.

Phân cảnh hôn của cặp đổi trong phim:

Cảnh thân mật được dàn dựng bài bản

Điểm khác biệt của Đầu xuân tươi sáng nằm ở việc chuyên gia chỉ đạo cảnh thân mật tham gia xuyên suốt quá trình quay thay vì chỉ xuất hiện ở một vài phân đoạn. Từ khâu chuẩn bị, vị trí này phối hợp với đạo diễn và diễn viên để thống nhất trước các động tác và góc quay.

Những thay đổi phát sinh tại trường quay cũng cần được trao đổi rõ ràng. Cách làm này giúp các cảnh gần gũi phục vụ tốt hơn cho diễn biến câu chuyện, đồng thời hạn chế sự lúng túng hoặc phụ thuộc quá nhiều vào ứng biến.

Cảnh thân mật của 2 diễn viên chính trong phim. Ảnh: Ảnh: Netflix

Việc đưa vị trí chuyên môn này vào quy trình sản xuất cho thấy phim Trung Quốc đang từng bước chuyên nghiệp hóa cách xử lý cảnh thân mật. Thay vì được quyết định chủ yếu dựa trên cảm tính tại trường quay, những phân đoạn này được chuẩn bị và thực hiện theo quy trình rõ ràng hơn.

Dù vẫn có những ý kiến trái chiều về diễn biến tình cảm và cách xây dựng Loan Niệm, Đầu xuân tươi sáng đã tạo được sức nóng ngay trong những tập đầu. Loạt cảnh hôn liên tục được chia sẻ, trong khi cách dàn dựng chuyên nghiệp cũng trở thành một điểm đáng chú ý của bộ phim.

Nguồn: HK01