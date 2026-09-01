Vào vai nữ chính Thượng Chi Đào là diễn viên Tôn Thiên, sinh năm 1997 tại Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang (Trung Quốc).

Cao 1,72m cùng tỷ lệ cơ thể như người mẫu, với đôi chân chiếm 65% cơ thể, Tôn Thiên từng được khán giả Trung Quốc gọi là "Đông Bắc Toàn Trí Hiền". Biệt danh này được ghép từ vùng quê phía Đông Bắc của cô và tên phiên âm của "đại mỹ nhân" Hàn Quốc Jun Ji-hyun.

Phim 'Đầu xuân tươi sáng'.

Trước khi đến với diễn xuất, Tôn Thiên có 7 năm học ballet chuyên nghiệp tại trường trung học trực thuộc Học viện múa Bắc Kinh. Một chấn thương khiến cô chuyển hướng sang thi vào Học viện Hý kịch Trung ương - một trong những cái nôi đào tạo diễn viên uy tín nhất Trung Quốc. Trong thời gian học đại học, cô đã được công ty chủ quản hiện tại ký hợp đồng.

Ra mắt điện ảnh năm 2016, 2 năm sau, Tôn Thiên mới có vai chính đầu tiên trong Mau đưa anh trai tôi đi với vai cô em gái bạo lực, hài hước. Cũng trong năm 2018, cô xuất hiện trong Vườn sao băng bản Trung với vai phụ nhưng vẫn để lại ấn tượng.

Sau đó, Tôn Thiên liên tục đóng chính các dự án ngôn tình, thanh xuân vườn trường. Năm 2022, vai Cao Tân Di trong Gió thổi nửa hạ (Wild bloom) mang về cho Tôn Thiên giải Nữ diễn viên xuất sắc của năm tại sự kiện Quốc kịch thịnh điển 2022. Phim Đông chí (Love song in winter) năm 2024 đạt top 1 trên nền tảng iQIYI tại nhiều quốc gia.

Tôn Thiên còn nhận giải Diễn viên tiềm năng của năm tại Weibo Điện ảnh chi dạ 2023, giải Diễn viên đột phá của năm tại iQIYI 2024, giải Nữ diễn viên đột phá nhất thời đại mới tại Liên hoan phim Thời đại mới.

Nhan sắc của Tôn Thiên được ví với mỹ nhân Jun Ji-hyun từ Hàn Quốc.

Chiều cao 1,72m cùng đôi chân dài tạo sự nổi bật cho Tôn Thiên.

Trong Đầu xuân tươi sáng, nhân vật Thượng Chi Đào được khán giả yêu mến vì sự chân thực hiếm có trong dòng phim ngôn tình hiện đại - mặc đồ "nhái", sống ở khu bình dân... Với độ phủ sóng tại châu Á, bộ phim được cho sẽ là dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp của Tôn Thiên.

Đầu xuân tươi sáng (The early spring) là bộ phim ngôn tình dài 24 tập, chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên. Tác phẩm đang là hiện tượng phim Hoa ngữ, được bàn tán sôi nổi nhất khu vực.

Kể từ khi lên sóng đồng thời trên nền tảng Youku và Netflix toàn cầu từ ngày 26/8, phim đã phá mốc 10.000 điểm nhiệt trên Youku trong chưa đầy 76 giờ, chiếm vị trí top 1 Netflix tại Việt Nam, Singapore, Thái Lan, lọt top cao tại các nước châu Á.

Đầu xuân tươi sáng xoay quanh giám đốc sáng tạo Tỉnh Bách Nhiên và nhân viên mới Thượng Chi Đào tại một công ty quảng cáo hàng đầu. Phim được khen ngợi nhờ cách kể chuyện tiết chế, chân thực, không tạo cảm giác sến súa, cùng "phản ứng hoá học" thuyết phục giữa 2 diễn viên chính.

Trước khi trở thành diễn viên, Tôn Thiên từng theo học ballet chuyên nghiệp.

Nữ diễn viên sở hữu vóc dáng ấn tượng.

Ảnh, video: Instagram, tư liệu