Ngày 3/9, 8World đưa tin Đầu xuân tươi sáng do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính tiếp tục nhận được sự quan tâm. Trong một hoạt động quảng bá mới đây, 2 diễn viên chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường, trong đó có việc Tôn Thiên “bóc phốt” bạn diễn vì tranh thủ tập thể hình trước giờ quay.

Nữ diễn viên kể trước một phân cảnh thân mật, cô tìm Tỉnh Bách Nhiên để chuẩn bị nhưng bất ngờ bắt gặp anh đang nằm dưới sàn chống đẩy. Nam diễn viên tranh thủ tập cơ vì cảnh quay yêu cầu thể hiện hình thể.

Cặp đôi trong hoạt động giao lưu với người hâm mộ. Ảnh: Weibo

Bị Tôn Thiên bắt gặp, Tỉnh Bách Nhiên có phần lúng túng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh nói: “Tập một chút thôi, ăn cơm chưa em gái?” như muốn nhanh chóng cho qua chuyện. Cách phản ứng có phần gượng gạo của nam diễn viên khiến Tôn Thiên bật cười và nhớ mãi.

Sau màn “bóc phốt”, Tỉnh Bách Nhiên giải thích không cố tình lén lút tập luyện. Nam diễn viên cho biết lịch trình ghi hình khi đó rất dày đặc, mỗi ngày đều làm việc từ sáng sớm đến tối muộn. Có những hôm anh đến trường quay khi trời còn chưa sáng và kết thúc công việc lúc bên ngoài đã tối nên gần như không có thời gian đến phòng gym.

Đúng lúc đoàn phim chuẩn bị thực hiện một cảnh quay đòi hỏi thể hiện hình thể, Tỉnh Bách Nhiên lo lắng vì cảm thấy trạng thái cơ thể chưa đủ tốt. Anh tranh thủ trước giờ quay để thực hiện vài hiệp chống đẩy, giúp cơ bắp trông săn chắc hơn khi lên hình.

Nam diễn viên cho biết tập trong chiếc xe riêng được sử dụng làm nơi nghỉ ngơi. Tôn Thiên lập tức thanh minh: “Tôi không vào xe của anh đâu nhé” khiến cả trường quay bật cười và không khí buổi giao lưu trở nên thoải mái hơn.

Hậu trường phim "Đầu xuân tươi sáng":

Đầu xuân tươi sáng lên sóng từ ngày 26/8, phim xoay quanh chuyện tình giữa Thượng Chi Đào, một nhân viên mới bước vào môi trường công sở và Loan Niệm, vị cấp trên lạnh lùng, sắc sảo.

Chỉ sau vài ngày phát sóng, tác phẩm vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên Youku, trở thành phim tình cảm hiện đại cán mốc này nhanh nhất trên nền tảng trong năm 2026.