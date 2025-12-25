Mới đây VTV Kết nối vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim Không giới hạn về đề tài người lính trong thời bình sẽ lên sóng giờ vàng VTV1 từ tháng 1/2026 ngay khi Lằn ranh kết thúc. Đoàn phim quay tại Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hoá với nhiều đại cảnh hoành tráng, vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết của mùa đông giá rét và mưa bão ở vùng biển để hoàn thành tiến độ.

Không giới hạn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như NSND Quốc Trị, Tô Dũng, Minh Trang, Anh Tuấn... và đặc biệt là Steven Nguyễn - mỹ nam hot nhất Mưa đỏ. Không giới hạn là bộ phim truyền hình đầu tiên của phía Bắc mà Steven Nguyễn tham gia.

Steven Nguyễn trong tại hình vai Kiên ở phim "Không giới hạn".

Steven Nguyễn từng tiếc nuối khi không được đóng vai chính diện trong phim Mưa đỏ dù vai phản diện Quang đã mang lại danh tiếng lớn cho anh. Vì vậy, vai Kiên trong Không giới hạn - một người lính thời bình - đã thoả ước nguyện của Steven Nguyễn.

Tạo hình người lính của Steven Nguyễn nhận nhiều lời khen của khán giả, cho rằng hấp dẫn không kém Quang trong Mưa đỏ.

Nam diễn viên chia sẻ hào hứng và tự hào khi được giao vai người chiến sĩ trong lực lượng cứu hộ, cứu nạn. "Khi tham gia phim này, Steven mới hiểu được sự nguy hiểm các anh phải đối mặt trong những lần cứu hộ. Thực sự Steven quá ngưỡng mộ sự hy sinh của các anh - những người lính của thời bình. Anh em cũng đã rất tâm huyết với bộ phim này nên mong quý vị khán giả sẽ đón nhận bộ phim Không giới hạn ở VTV1", Steven Nguyễn tham gia nói.