Ngày 31/3, tờ 163 đưa tin Tống Ninh Phong (45 tuổi) bị một tài khoản mạng xã hội tố ngoại tình trong thời gian chung sống với vợ là đạo diễn, biên kịch Trương Vãn Đình.

Theo bài đăng, nam diễn viên quen một người phụ nữ (gọi tắt là Q) từ đầu năm ngoái trong một tiệc rượu. Sau thời gian tiếp xúc, cả 2 phát triển mối quan hệ riêng tư dù đều biết rõ tình trạng hôn nhân của nhau.

Nam diễn viên và vợ Trương Vãn Đình.

Nguồn tin cho biết khi Trương Vãn Đình phát hiện sự việc và nắm được một phần bằng chứng, phía Tống Ninh Phong chủ động liên hệ với người phụ nữ liên quan để yêu cầu phủ nhận toàn bộ mối quan hệ, chỉ khai là bạn bè xã giao.

Tuy nhiên, người tố cáo sau đó tiếp tục tung thêm loạt tin nhắn và ghi âm, cho rằng nam diễn viên cùng lúc duy trì quan hệ với cả 2 phía. Thậm chí, một số nội dung còn gây tranh cãi khi đề cập đến việc anh từng đưa con riêng đi cùng trong một lần gặp gỡ.

Trong khi đó, Trương Vãn Đình phản ứng gay gắt với người phụ nữ liên quan, khiến sự việc trở nên căng thẳng. Hiện các thông tin vẫn chủ yếu xuất phát từ phía tố cáo và chưa được xác nhận chính thức.

Phía Tống Ninh Phong hiện chưa đưa ra phản hồi về các cáo buộc.

Tống Ninh Phong là gương mặt quen thuộc của truyền hình Hoa ngữ.

Tống Ninh Phong sinh năm 1981 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), là diễn viên thực lực của màn ảnh Hoa ngữ. Anh được biết đến qua nhiều dự án phim nghệ thuật và truyền hình, nổi bật với lối diễn xuất nội tâm, điển hình như trong Mùa hè dài, giúp tên tuổi anh được chú ý rộng rãi hơn trong thời gian gần đây.

Tống Ninh Phong và vợ xuất hiện trên một chương trình: