Xuất hiện trên chương trình Tin tức đào sâu, Tưởng Bình lần đầu kể lại bi kịch hôn nhân xảy ra khi còn trẻ.

Nữ diễn viên kể từng kết hôn chớp nhoáng với một biên kịch lớn hơn mình 14 tuổi. Sau khi cưới không lâu Tưởng Bình sinh con và tập trung chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, đến năm thứ 5 của cuộc hôn nhân, thái độ của chồng trở nên lạnh nhạt khiến nữ diễn viên nghi ngờ.

Khi nhiều lần hỏi thẳng chồng về chuyện ngoại tình, người này một lần mất kiên nhẫn buột miệng nói: “Tôi có thể xử lý cả 2 mẹ con cô”. Câu nói khiến Tưởng Bình choáng váng khi nhận ra “người thứ 3” trong cuộc hôn nhân của mình lại chính là mẹ ruột.

Nữ nghệ sĩ kể có lần bắt gặp chồng và mẹ lén lút quan hệ. Sau khi phát hiện sự thật, Tưởng Bình tìm mẹ để hỏi rõ nhưng bà bị từ chối gặp mặt và thậm chí bị đuổi khỏi nhà.

Vì không muốn cha mình bị tổn thương, Tưởng Bình giữ kín sự việc. Từ đó, nữ diễn viên cắt đứt liên lạc với mẹ ruột suốt 20 năm. 2 người chỉ từng chạm mặt tại tang lễ của bà ngoại nhưng hoàn toàn không nói chuyện với nhau.

Tưởng Bình cho biết sau khi mọi chuyện vỡ lở, chồng cũ không hề tỏ ra hối hận mà còn đổ lỗi cho mẹ vợ. Thậm chí người này vẫn cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra và tìm cách gần gũi nên nữ diễn viên quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân.

Theo thời gian, diễn viên Tưởng Bình dần vượt qua cú sốc và ổn định lại cuộc sống.

Tưởng Bình là diễn viên, người mẫu và nhân vật truyền hình nổi tiếng tại Đài Loan. Bà bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 18 tuổi trước khi chuyển sang diễn xuất và tham gia nhiều chương trình truyền hình.

Năm 2015, bà từng góp mặt trong nhóm nghệ sĩ trung niên được truyền thông gọi là nhóm “mỹ nhân không tuổi” của làng giải trí Đài Loan.

Nguồn: Zaobao