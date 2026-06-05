Steven Nguyễn sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt trong Wow Ho Chi Minh City. Dù bận rộn, anh tranh thủ có mặt tại sự kiện công bố dự án để động viên tinh thần ê-kíp. Nam diễn viên bày tỏ hãnh diện, may mắn khi tham gia chương trình được phổ cập nhiều kiến thức hơn về thành phố.

Diễn viên Steven Nguyễn.

"Trước đây, bạn bè tới TPHCM tôi chỉ dẫn đi loanh quanh vài chỗ mình biết. Nhờ chương trình, tôi biết thành phố mình có nhiều địa điểm phong phú, mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa", anh nói.

Sau Mưa đỏ, Steven Nguyễn trở thành gương mặt được săn đón bậc nhất hiện nay. Anh đoạt nhiều giải thưởng, được các nhãn hàng săn đón. Hồi đầu năm, nam diễn viên gây sốt trong phim truyền hình Không giới hạn. Anh cũng có dự án điện ảnh Trại buôn người sắp ra mắt vào tháng 9.

Chia sẻ với VietNamNet, diễn viên thừa nhận sự yêu mến và ủng hộ của khán giả tạo áp lực cho anh mỗi khi nhận dự án mới. Dù vậy, anh xem đó là nguồn động lực để cố gắng hoàn thành tốt vai diễn, không phụ lòng những người đã yêu thương, tin tưởng.

5 nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung giữ vai trò dẫn dắt chương trình.

Ngoài Steven Nguyễn, dẫn dắt chương trình còn có 4 nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung gồm diễn viên Khả Như, ca sĩ Ái Phương, Thầy Beo U40, hoa hậu Khánh Vân.

Hoa hậu Khánh Vân cho rằng đây là cơ hội để cô hiểu hơn về thành phố nơi mình sinh ra. Người đẹp tìm thêm được những điểm mới, thú vị, hấp dẫn từ những nơi thân thuộc và hy vọng khán giả khi xem sẽ yêu thành phố, muốn đến đây.

Vừa trở về sau cuộc thi MGI All Stars 2026, hoa hậu Hương Giang cũng xác nhận đồng hành cùng chương trình. 8 năm trước, Hương Giang từng cùng Hồ Ngọc Hà, siêu mẫu quốc tế Cindy Bishop tham gia 1 show thực tế quảng bá văn hóa Việt và gây được tiếng vang.

Hương Giang ấp ủ tổ chức fan meeting cuối tháng, mời nhiều bạn bè quốc tế sang TPHCM tham dự. Hoa hậu hy vọng có thể kết hợp để giới thiệu cho mọi người những điều tuyệt đẹp của thành phố.

Chương trình được thực hiện dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác. Show dự kiến có 20 tập, mỗi tập 45 phút, được thiết kế như một chuyến du lịch trải nghiệm, khám phá văn hóa, du khách là những người nổi tiếng tham gia chương trình.

Mỗi tập có 3 phần: Lời chào thành phố (mang phong cách điện ảnh), câu chuyện thành phố (giới thiệu quán ăn, điểm đến, nhà hàng, khách sạn) và nhiệm vụ bất ngờ (khách mời sẽ chụp ảnh, quay video, bắt trend để quảng bá hình ảnh TPHCM).

Đạo diễn, nhà sản xuất Trần Thành Trung cho biết hiện đã có 33 nghệ sĩ tham gia cho 10 tập phát sóng. Đơn vị cũng đặt mục tiêu mời nghệ sĩ quốc tế để lan tỏa hình ảnh thành phố rộng rãi hơn. Chương trình phát sóng vào lúc 21h thứ 6 trên HTV7 từ 5/6.

Ảnh, clip: HK, BTC