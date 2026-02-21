Từ 'tuyệt vọng' đứng ngoài cửa rạp đến diễn viên được yêu thích nhất

- Vai Quang trong "Mưa đỏ" giúp Steven Nguyễn được công chúng biết đến rộng rãi. Tận hưởng với cơn mưa giải thưởng thời gian qua trong anh hẳn là nhiều cảm xúc đặc biệt?

Một năm trước, khi Mưa đỏ còn chưa ra mắt, cảm xúc của tôi là hồi hộp và… dè chừng. Tôi không dám kỳ vọng quá nhiều, chỉ mong khán giả hiểu Quang và không quay lưng với nhân vật. Còn bây giờ, khi phim và bản thân được ghi nhận, cảm xúc là biết ơn nhiều hơn là hân hoan. Giống nhau ở chỗ tôi vẫn trân trọng từng cơ hội, khác là hiện tại tôi bình tĩnh và ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình.

Steven Nguyễn trong "Mưa đỏ".

- Sau gần 10 năm lặng lẽ với vai phụ, soát vé sân khấu, đi nghĩa vụ quân sự rồi tới web drama như "Bi Long Đại Ca", anh từng tuyệt vọng đứng ngoài cửa rạp nghe tiếng vỗ tay. Khoảnh khắc hào quang "Mưa đỏ" ập đến năm 2025, anh cảm nhận sự thay đổi đó như một sự "trả ơn" hay là một chương mới đầy áp lực hơn?

Tôi không xem đây là "trả ơn" mà là một chương mới. Mỗi chặng đường đều có cái giá của nó. Nếu trước đây là tuyệt vọng vì chưa được nhìn thấy, bây giờ là áp lực phải đi tiếp cho xứng đáng. Áp lực khác nhưng không nhẹ hơn.

- Vai diễn Quang mang đến cho anh danh hiệu "Mỹ nam phản diện được yêu thích nhất". Anh có bí mật nào về quá trình chuẩn bị thể lực (6 múi, võ thuật) hay tâm lý để hóa thân vào một nhân vật vừa tàn nhẫn vừa day dứt?

Về thể lực, tôi tập luyện nghiêm túc vì đó là yêu cầu của vai diễn, không phải để khoe hình thể. Còn về tâm lý, tôi không cố làm Quang trở nên ác mà tìm cách hiểu vì sao anh ta trở thành như vậy. Khi mình thương được nhân vật, kể cả mặt tàn nhẫn thì khán giả mới tin.

Steven Nguyễn vui mừng đón nhận các giải thưởng.

- Trong năm 2025, anh nhận được nhiều giải thưởng cá nhân và cặp đôi (cùng Lê Hạ Anh). Mối quan hệ bạn diễn với Lê Hạ Anh thế nào sau bộ phim và những thành công chung?

Lê Hạ Anh là một bạn diễn rất chuyên nghiệp và tinh tế. Sau phim, chúng tôi vẫn giữ sự tôn trọng và quý mến nhau. Thành công chung giúp cả hai hiểu rằng để có được sự ăn ý trên màn ảnh, điều quan trọng nhất vẫn là thái độ làm nghề.

Steven Nguyễn nhận giải "Diễn viên được yêu thích nhất" ở WeChoice:

- Anh từng trải qua giai đoạn gác lại đam mê diễn xuất để đi nghĩa vụ quân sự. Nhìn lại chặng đường đi qua anh chiêm nghiệm gì về sự kiên trì, về việc theo đuổi đam mê khi cuộc sống dường như không ủng hộ?

Đi nghĩa vụ quân sự từng khiến tôi nghĩ mình đang bị chậm lại so với bạn bè. Nhưng nhìn lại năm 2025, tôi hiểu rằng không có bước nào là vô nghĩa. Kiên trì không phải là cố chấp mà là vẫn giữ được ngọn lửa dù có lúc phải tạm dừng.

"Nổi tiếng là của công việc, nhân cách là cả đời"

- Sau "Mưa đỏ", bận rộn với các phim điện ảnh, truyền hình đang theo, anh chăm sóc bản thân ra sao khi có vẻ anh có rất nhiều lịch trình và di chuyển?

Tôi bận hơn rất nhiều nhưng cũng học cách lắng nghe cơ thể mình hơn. Tôi cố gắng giữ lịch sinh hoạt điều độ, tập luyện đều và ngủ đủ khi có thể. Nếu mình không khỏe, không thể làm nghề tử tế được.

- Gia đình chia sẻ gì với anh về thành công của mình? Có lời khuyên nào từ cha mẹ cho anh giữa hào quang và sự nổi tiếng đang có?

Gia đình rất vui nhưng cũng nhắc tôi đừng để hào quang làm thay đổi con người mình. Ba mẹ luôn dặn tôi: nổi tiếng là của công việc, còn nhân cách là cả đời.

- Tên tuổi đột ngột nổi như cồn có khiến anh bị áp lực? Bạn bè trong nghề và ngoài đời đã ở bên anh như thế nào?

Áp lực là có, nhất là khi mọi người kỳ vọng nhiều hơn. May mắn là tôi có bạn bè đủ thẳng thắn để kéo tôi lại khi cần và đủ thân để ở bên mà không cần nói quá nhiều.

Điều Steven Nguyễn tự hào nhất không phải là giải thưởng mà là không còn sợ bị lãng quên như trước

- Anh từng nói mỗi vai diễn là một bước tiến đáng ăn mừng. Nhìn lại 2025 với "Mưa đỏ", "Không giới hạn" và các dự án khác, điều gì anh tự hào nhất về bản thân - không phải thành tích mà là sự trưởng thành nội tại?

Điều tôi tự hào nhất không phải là giải thưởng mà là không còn sợ bị lãng quên như trước. Tôi làm nghề với tâm thế vững vàng hơn, biết mình là ai và cần đi chậm hay nhanh lúc nào.

- Bước sang năm 2026 với các dự án lớn như "Trại buôn người" và tiếp tục với truyền hình, anh đang ấp ủ điều gì cho tương lai xa hơn - không chỉ sự nghiệp mà còn về cuộc sống cá nhân, đam mê mới?

Năm 2026, tôi mong mình tiếp tục được thử thách với những vai diễn khó và khác mình. Còn về cuộc sống cá nhân, tôi chỉ mong giữ được sự bình yên, tò mò với cuộc đời và không đánh mất niềm vui khi được làm diễn viên.

Steven Nguyễn chúc Tết độc giả VietNamNet:

