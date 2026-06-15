Theo Sina, diễn viên Trần Khôn là khách mời tại Liên hoan Phim Quốc tế Thượng Hải 2026. Diễn viên diện vest đen bảnh bao, được truyền thông săn đón khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Hình ảnh mới nhất của diễn viên Trần Khôn.

Tuy nhiên, nam diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi loạt khoảnh khắc của anh được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng nhận xét tài tử trông khác lạ với gương mặt đơ cứng, nụ cười và biểu cảm khá gượng gạo.

Trên Weibo, những bình luận "người giả", "phiên bản AI bản sao của Trần Khôn" thu hút hàng nghìn lượt tương tác sôi nổi.

Gương mặt đơ cứng của Trần Khôn

Có ý kiến cho rằng đây là triệu chứng thường gặp của can thiệp thẩm mỹ. Vài người dự đoán có thể Trần Khôn vừa tiêm botox (chất làm giãn cơ, xóa nếp nhăn - PV) dẫn đến vẻ ngoài thiếu tự nhiên.

Trước những ồn ào về vẻ ngoài của mình, diễn viên Trần Khôn đáp trả ngắn gọn: "Tôi vẫn khỏe, vẫn sống tốt". Anh không phản hồi trước thông tin cậy nhờ dao kéo để giữ nhan sắc ở tuổi 50.

Vài năm qua, Trần Khôn ít hoạt động nghệ thuật. Anh thỉnh thoảng tham dự một vài sự kiện, góp mặt vào các dự án với vai trò khách mời... Thời gian rảnh, tài tử dành thời gian du lịch, hoạt động thiện nguyện và tận hưởng cuộc sống bên cạnh cậu con trai.

Tài tử trẻ trung so với tuổi 50.

Gần đây, anh tụ họp cùng các bạn học khóa 96 của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh như Huỳnh Hiểu Minh, Quách Hiểu Đông, Triệu Vy, nhân kỷ niệm 30 năm tốt nghiệp. Tài tử được khen trẻ trung, phong độ so với các bạn cùng lứa.

Năm 2010, Trần Khôn lần đầu công khai mình có con ruột vào năm 26 tuổi. Tuy nhiên, mẹ thực sự của con anh vẫn là một bí mật không được tiết lộ.

Trần Khôn trong quá khứ cũng từng là một nghệ sĩ đào hoa. Tuy nhiên, ở tuổi 50, anh cho biết mình không còn nghĩ tới chuyện lập gia đình.

“Với những mối tình đã qua, tôi lấy làm tiếc nhưng cũng cầu chúc họ có được cuộc sống an yên, hạnh phúc”, anh chia sẻ.

Trần Khôn sống độc thân, chỉ tiết lộ đã có con trai.

Trần Khôn sinh năm 1976, hoạt động song song ở cả hai lĩnh vực diễn viên và ca sĩ. Ở lĩnh vực diễn xuất, anh được giới chuyên môn đánh giá là sở hữu cả vóc dáng lẫn tài năng diễn xuất nổi bật.

Trần Khôn từng giành được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Bách Hoa, LHP Hoa Biểu và được đề cử cho Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã. Một số tác phẩm tiêu biểu của anh như phim: Họa bì, Hoa Mộc Lan, Balzac và cô thợ may Trung Hoa, Vân Thủy dao...

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu