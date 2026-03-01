Xuất hiện trong video mới trên kênh YouTube cá nhân với tiêu đề Lý do Baek Ji Young hối hận vì ca phẫu thuật cách đây 30 năm?, nữ ca sĩ Baek Ji Young (50 tuổi) gây lo lắng khi để lộ gương mặt sưng phù, khác lạ. Trong video, cô cùng chồng là nam diễn viên Jung Suk Won đến một bệnh viện thẩm mỹ để tư vấn.

Gương mặt khác lạ của nữ ca sĩ.

Tại đây, nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ: “Phẫu thuật thẩm mỹ mà chạy theo xu hướng là thất bại. Điều quan trọng nhất là tìm được đường nét tự nhiên phù hợp với gương mặt mình”. Baek Ji Young thừa nhận từng làm mí mắt dày theo trào lưu và thấy hối hận.

Cô cũng khuyên nên tránh những cơ sở đề nghị thực hiện nhiều ca phẫu thuật cùng lúc vì nếu xảy ra biến chứng sẽ khó xác định nguyên nhân.

Baek Ji Young tiết lộ chiếc mũi vốn dài của mình theo thời gian đã có sự thay đổi, phần đầu mũi nhô lên khiến hình dáng lỗ mũi biến đổi. Cô cho biết đang cân nhắc phẫu thuật lại. Tuy nhiên, bác sĩ tư vấn nhận định dù độ dài mũi ảnh hưởng lớn đến tổng thể gương mặt nhưng tình trạng hiện tại của cô chưa đến mức nghiêm trọng.

Trước tin đồn từng chi tới 1 tỷ won (khoảng 18 tỷ đồng) cho phẫu thuật thẩm mỹ, nữ ca sĩ phủ nhận và cho rằng con số đó bị thổi phồng. Dù vậy, cô thừa nhận tâm lý “làm đẹp rồi lại muốn làm tiếp” dễ xuất hiện vì bản thân luôn nhìn thấy những khuyết điểm mà người khác không nhận ra. “Nếu được quay lại, có lẽ tôi sẽ không thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên”, cô bày tỏ.

Baek Ji Young cũng khuyên mọi người không nên soi gương quá nhiều sau khi phẫu thuật vì điều đó dễ dẫn đến mong muốn chỉnh sửa thêm. Nếu ca phẫu thuật thành công, nên chuyển sự quan tâm sang chăm sóc da hoặc những yếu tố khác thay vì tiếp tục can thiệp dao kéo.

Baek Ji Young sinh năm 1976 tại Seoul (Hàn Quốc). Cô ra mắt năm 1999 với album đầu tay Sorrow, theo đuổi phong cách Latin dance gợi cảm.

Baek Ji Young được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc phim" ở Hàn Quốc.

Đầu những năm 2000, sự nghiệp của cô chịu ảnh hưởng nặng nề bởi scandal đời tư, buộc phải tạm ngưng hoạt động. Sau thời gian im lặng, nữ ca sĩ từng bước trở lại với dòng nhạc ballad. Với chất giọng trầm ấm, giàu cảm xúc, cô trở thành “bảo chứng thành công” cho nhiều bộ phim truyền hình ăn khách, ghi dấu ấn qua các bản OST nổi bật như That Woman, Don't Forget…

Nguồn: Daum, Nocut News