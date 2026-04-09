Ngày 9/4, tờ PEOPLE đưa tin diễn viên kiêm biên kịch Michael Patrick qua đời ở tuổi 35 sau thời gian chống chọi với bệnh thần kinh vận động.

Theo thông báo của vợ nam diễn viên, anh trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Northern Ireland Hospice sau 10 ngày nhập viện. Anh được chẩn đoán mắc bệnh vào tháng 2/2023 và ra đi trong vòng tay gia đình, bạn bè. Đây là căn bệnh thoái hóa thần kinh hiếm gặp khiến các cơ yếu dần, ảnh hưởng đến khả năng vận động, nói chuyện, ăn uống và hô hấp.

Nam diễn viên Michael Patrick.

Vợ nam diễn viên cũng cho biết chồng mình là nguồn cảm hứng lớn đối với những người xung quanh. “Michael là người truyền cảm hứng cho tất cả những ai từng gặp anh, không chỉ trong những năm tháng chống chọi bệnh tật mà trong suốt cuộc đời. Anh sống trọn vẹn với niềm vui và tinh thần lạc quan”, cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Dưới bài viết, nhiều bạn bè và khán giả để lại lời chia buồn, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của nam diễn viên.

Michael bắt đầu theo đuổi diễn xuất khi học tại Đại học Cambridge, nơi anh tham gia đoàn hài kịch Cambridge Footlights. Sau đó, anh tiếp tục đào tạo tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Mountview ở London (Anh) trước khi hoạt động trong lĩnh vực phim truyền hình.

Michael xuất hiện trong mùa 6 của Game of Thrones (Trò chơi vương quyền), đồng thời góp mặt trong các dự án như Blue lights, This town, My left nut... Vai diễn gần nhất của anh là trong phim truyền hình Đức Mordlichtern - Tod auf den färöer inseln ra mắt năm 2025.