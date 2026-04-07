Ngày 7/4, CBS17 đưa tin Hoa hậu Bắc Carolina 2024 Carrie Everett qua đời ở tuổi 22 sau thời gian điều trị ung thư dạ dày.

Theo thông báo từ gia đình, cô trút hơi thở cuối cùng vào dịp Lễ Phục Sinh, trong vòng tay người thân và bạn bè. “Chúng tôi mong mọi người tiếp tục cầu nguyện và cùng nhau tưởng nhớ Carrie”, đại diện gia đình chia sẻ.

Sau đăng quang, hành trình chống chọi bệnh tật của Carrie nhận được nhiều sự quan tâm. Cô được chẩn đoán bệnh vào tháng 7/2025, từng tạm dừng việc học để hóa trị với hy vọng sớm trở lại giảng đường.

Tuy nhiên, đến tháng 3 năm nay, gia đình cho biết quá trình điều trị không đạt kết quả như mong đợi và phải kêu gọi hỗ trợ tài chính để tìm hướng chữa trị khác.

Ban tổ chức Miss North Carolina gửi lời chia buồn, cho biết Carrie đã sử dụng danh hiệu để lan tỏa thông điệp tích cực, đặc biệt là khuyến khích sinh viên tại các trường đại học dành cho người da màu nắm bắt cơ hội học bổng và phát triển bản thân. Cô cũng được ghi nhận là tiếng nói về công bằng xã hội, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.

Carrie Everett theo đuổi đam mê âm nhạc với mục tiêu trở thành ca sĩ.

Sinh năm 2004, Carrie Everett là sinh viên chuyên ngành Thanh nhạc, đăng quang khi mới 20 tuổi, trở thành một trong số ít phụ nữ da màu giành danh hiệu này trong lịch sử bang. Sau đó, cô đại diện bang Bắc Carolina tại Hoa hậu Mỹ 2025 và giành giải Người đẹp Tài năng.

Sự ra đi của Carrie Everett khiến cộng đồng sắc đẹp và nhà trường nơi cô theo học bàng hoàng. Đại diện trường cho biết cô là sinh viên tài năng, có ảnh hưởng tích cực cả trên sân khấu lẫn trong đời sống.

