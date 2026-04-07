Theo Sina, gia đình Trần Lệ Hoa vừa đăng tải bản cáo phó cho biết nữ tỷ phú qua đời tại Bắc Kinh lúc 20h50 ngày 5/4, hưởng thọ 85 tuổi.

Hiện các con bà cùng gia đình, nhân viên thân cận đang lo liệu tang lễ.

Tỷ phú Trần Lệ Hoa - vợ của "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy qua đời.

Theo New Fortune, Trần Lệ Hoa - Chủ tịch tập đoàn Phú Hoa là tỷ phú cao tuổi nhất góp mặt trong danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc. Năm 2023, bà tiếp tục xếp thứ ba danh sách 100 phụ nữ Trung Quốc giàu có nhất với khối tài sản 8 tỷ USD (khoảng hơn 193 nghìn tỷ đồng).

Đại gia họ Trần nhiều năm qua luôn là cái tên quen thuộc góp mặt vào các bảng xếp hạng tỷ phú với thứ bậc cao. Bà được mệnh danh là “Nữ vương bất động sản”, sở hữu hàng chục tòa biệt thự, câu lạc bộ, bảo tàng gỗ tử đàn... rải rác khắp Trung Quốc và châu Âu.

Trì Trọng Thụy đồng hành cùng vợ tỷ phú trong công việc, cuộc sống.

Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa có hơn 30 năm gắn bó với danh nghĩa vợ chồng. Cuộc hôn nhân suốt nhiều năm chịu nhiều điều tiếng. Trong khi một số người nói mối tình này chỉ là “kịch bản”, ý kiến khác lại cho rằng Trì Trọng Thụy tham vọng danh lợi, tiền bạc nên mới chấp nhận quen nữ đại gia.

Tuy nhiên, đôi vợ chồng đã minh chứng cho tình yêu thực sự giữa 2 người. Họ luôn nhường nhịn, yêu thương và dành cho nhau sự quan tâm từ những việc nhỏ nhất. Dù không một mụn con, cả 2 vẫn hài lòng với cuộc sống, cùng tận hưởng niềm an vui tuổi già.

Nhiều năm qua, Trì Trọng Thụy luôn gắn bó với vợ trong công việc. Ông hiện là giám đốc Công ty Thương mại Tụ Cổ Đường (Jugutang), đồng thời là Chủ tịch kiêm đại diện pháp luật của Quỹ Văn hóa Đàn hương Đỏ Bắc Kinh.

Trì Trọng Thụy và bà xã luôn xuất hiện cùng nhau

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu