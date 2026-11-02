Xu Peng, nam diễn viên 30 tuổi tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc, chuyên đảm nhận các vai 'tổng tài' lạnh lùng trong các phim ngắn năm 2025. Thời kỳ đỉnh cao, anh kín lịch quay 15-16 tiếng mỗi ngày.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện thị trường. Từ lịch trình kín mít, Xu Peng dần không có vai diễn.

Sau khi hoàn thành dự án cuối cùng vào đầu năm, nam diễn viên 30 tuổi rời phim trường Hoành Điếm (tỉnh Chiết Giang) để trở về quê nhà ở vùng nông thôn Sơn Đông, lái xe điện phụ giúp gia đình bán rau ngoài chợ.

Từ đóng phim 15 tiếng/ngày, Xu Peng không còn vai và phải quay về quê nhà bán rau kiếm sống. Ảnh: Weibo

Xu Peng chỉ là một trong số nhiều trường hợp của ngành công nghiệp giải trí bị tác động bởi công nghệ hiện đại. Đài CNA dẫn số liệu thống kê cho thấy, chỉ riêng trong quý I, khoảng 122.000 trong tổng số 128.000 phim ngắn được phát hành tại Trung Quốc là sản phẩm do AI tạo ra - chiếm hơn 95% tổng số tác phẩm mới.

Làn sóng sản xuất tự động hóa đã ảnh hưởng trực tiếp đến gần hai triệu việc làm xuyên suốt chuỗi cung ứng phim ngắn. Những diễn viên hàng đầu từng có thù lao 20.000 NDT/ngày (hơn 77 triệu đồng), nay tìm việc 1.200 NDT/ngày (hơn 4 triệu đồng) còn khó.

AI hiện tham gia vào hầu hết các công đoạn sản xuất, từ tạo kịch bản, dựng hình nhân vật đến hậu kỳ biên tập, giúp rút ngắn thời gian đóng máy xuống chỉ còn vài ngày, với chi phí thấp hơn đáng kể so với đoàn phim người thật. Không dừng lại ở các tác phẩm hư cấu, những diễn viên kỹ thuật số đang dần lấn sân sang lĩnh vực quảng cáo và đại diện thương hiệu.

Các đơn vị sản xuất có thể điều chỉnh biểu cảm, cử chỉ của diễn viên AI thông qua câu lệnh, hạn chế nhu cầu quay lại nhiều lần và loại bỏ rủi ro vướng bê bối đời tư của diễn viên.

Một nhân vật AI tên Fang Taozi (Phương Đào Tử) thu hút hơn 510.000 người theo dõi trên Douyin, sau khi xuất hiện trong phim ngắn The Laid-off Girl. Trên nền tảng tiếp thị Xingtu, mức giá niêm yết cho các video quảng cáo có sự góp mặt của nhân vật ảo này dao động từ 168.000 đến 258.000 NDT cho mỗi video, cao hơn mức thù lao của nhiều nhà sáng tạo nội dung bậc trung bằng xương bằng thịt.

Viện Nghiên cứu DataEye ước tính quy mô thị trường phim ngắn AI tại Trung Quốc có thể vượt 40 tỷ NDT trong năm 2026, tăng khoảng 138% so với năm 2025.

Sự chuyển dịch ngân sách khiến cơ hội việc làm của các diễn viên trẻ bị thu hẹp đáng kể. Li Xiaolong, sinh viên Học viện Hý kịch Thượng Hải kiêm diễn viên phim ngắn, cho biết nhiều đồng nghiệp tại Hoành Điếm đã phải bỏ nghề hoặc chuyển sang làm nhân viên hóa trang tại các điểm du lịch.

Ngay cả các vai diễn quần chúng hoặc phụ quay theo ngày với mức thù lao hơn 1.000 NDT cũng trở nên khan hiếm, cơ hội có vãi ngay càng khó khăn đối với những người chưa có lượng người theo dõi lớn.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định công nghệ tạo hình kỹ thuật số vẫn bộc lộ những hạn chế về chiều sâu. Li Xiaolong chỉ ra rằng diễn xuất thực tế là quá trình "diễn viên diễn tả đời sống con người cho khán giả", đòi hỏi sự nghiên cứu bối cảnh và bộc lộ tiến trình cảm xúc - điều mà các mô hình tạo sinh thường chỉ đưa ra kết quả trực diện tức thì mà thiếu đi sự tự nhiên, tinh tế.

Do đó, các loại hình nghệ thuật sân khấu như kịch nói hay nhạc kịch được đánh giá ít chịu tác động hơn, nhờ tính tương tác trực tiếp với khán giả.

Bên cạnh yếu tố cảm xúc, việc thương mại hóa diễn viên AI cũng đang đối mặt với các rào cản pháp lý và niềm tin của người tiêu dùng, bao gồm các quy định dán nhãn nội dung ảo, quyền bảo vệ hình ảnh và nguy cơ quảng cáo sai sự thật.

(Theo CNA, China Daily)