Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cấm sử dụng thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo" (AI) trong toàn bộ văn bản chính phủ, thay thế bằng "siêu trí tuệ" (SI).

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cấm dùng thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo" trong các văn kiện hành chính và tài liệu liên quan của chính phủ liên bang. Ảnh: Bloomberg

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/10 tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng chính quyền của ông sẽ sớm chính thức cấm sử dụng cụm từ "trí tuệ nhân tạo" (Artificial Intelligence - AI) với lý do thuật ngữ này thiếu tính chuẩn xác.

"Trong thời gian ngắn tới, chúng tôi sẽ chính thức CẤM thuật ngữ 'AI/Artificial Intelligence' trong mọi tài liệu liên quan và mọi thứ khác do tính thiếu chính xác của nó", ông Trump viết. Thay vào đó, Tổng thống Mỹ muốn chuẩn hóa cách gọi công nghệ này thành "Super Intelligence" (siêu trí tuệ - SI).

Ông Trump cũng trực tiếp chỉ trích tờ báo tài chính The Wall Street Journal vì vẫn tiếp tục dùng từ AI: "Đến khi nào The Wall Street Journal mới bắt đầu gọi trí tuệ Nhân tạo (AI) - một cái tên rất tồi và thiếu chuẩn xác, là SI (Super Intelligence), cái tên mà hầu như mọi người khác đang hoặc sẽ sớm sử dụng?".

Trước đó vào tháng 9, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo các cơ quan thuộc nhánh hành pháp chuyển sang sử dụng cụm từ SI thay cho AI. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng trước, ông cũng khẳng định trước các nhà lãnh đạo thế giới về việc Mỹ sẽ đổi tên gọi công nghệ này trong các văn bản ngoại giao:

"Việc sử dụng từ 'nhân tạo' (artificial) khiến trí tuệ này nghe có vẻ giả tạo. Nó không hề giả tạo, mà thực sự rất phi thường. Nhưng chúng ta phải cẩn trọng. Trên thực tế, bản chất của nó hoàn toàn trái ngược với hàm ý của từ đó", ông Trump lập luận.

Đầu tháng này, Tổng thống Trump tuyên bố thành lập lực lượng chuyên trách mang tên "Super Intelligence Force" (Lực lượng Siêu trí tuệ), do Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton trực tiếp lãnh đạo.

Theo thông báo, tổ chức này có nhiệm vụ điều phối mọi nỗ lực của chính phủ liên bang nhằm đảm bảo nước Mỹ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực siêu trí tuệ - một làn sóng công nghệ mà ông đánh giá là "có quy mô lớn hơn cả Cách mạng Công nghiệp và mạng Internet".

Lực lượng này được giao trọng trách phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ liên bang với người tiêu dùng, các tổ chức lợi ích công cộng, tổ chức tôn giáo, các nhà cung cấp hạ tầng trọng yếu và các tập đoàn phát triển công nghệ SI để bảo vệ lợi ích và nâng cao đời sống của người dân Mỹ.

(Theo The Hill)