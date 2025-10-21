Theo Next Apple, giới chức Đài Loan tiếp tục phanh phui đường dây làm giả giấy tờ với mục đích trốn nghĩa vụ quân sự.

Sáng 21/10, cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ nhiều người, không ít trong đó là nghệ sĩ. Hai người nổi tiếng là diễn viên Tu Kiệt Khải và Trần Bách Lâm được đưa tới sở cảnh sát để lấy lời khai.

Trần Bách Lâm (trái) và Tu Kiệt Khải bị bắt giữ sáng 21/10.

Theo hồ sơ, Tu Kiệt Khải nhập ngũ vào ngày 12/5/2016, khi anh 33 tuổi. Nam diễn viên được điều động đến Cục Dân chính Thành phố Tân Bắc để thực hiện nghĩa vụ thay thế. Anh làm việc tại đây 5 tháng rồi được xuất ngũ sớm do vợ anh - minh tinh Giả Tịnh Văn mang thai.

Tuy nhiên, nam diễn viên bị nghi ngờ đã âm thầm liên hệ đường dây cung cấp dịch vụ trốn nghĩa vụ quân sự thông qua hình thức làm giả hồ sơ sức khỏe.

Sự việc Tu Kiệt Khải bị bắt giữ gây xôn xao dư luận.

Theo luật Đài Loan, hành vi trên vi phạm pháp luật. Người vi phạm phải đóng phạt, đồng thời có thể chịu mức án cao nhất là 5 năm tù.

Trần Bách Lâm cũng bị thẩm vấn suốt nhiều giờ. Cảnh sát phát hiện anh được miễn nghĩa vụ quân sự năm 2011 vì lý do "hen suyễn, cao huyết áp".

Tuy nhiên, họ nhận thấy tài tử có hành vi dối gạt khi nhờ 1 đơn vị môi giới cung cấp dịch vụ giả hồ sơ khám sức khỏe.

Sau quá trình làm việc, cơ quan chức năng đưa nhóm người này tới Viện kiểm sát Tân Đài Bắc để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Hồi tháng 5, hơn 10 người nổi tiếng là ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ bất ngờ bị cảnh sát triệu tập để điều tra về hành vi trốn nghĩa vụ quân sự.

Nhiều người nổi tiếng từng bị điều tra vì hành vi trốn nghĩa vụ quân sự.

Một số nam nghệ sĩ nằm trong danh sách điều tra được tiết lộ gồm: Ca sĩ Trần Linh Cửu, diễn viên Trần Đại Thiên, thành viên nhóm Choc7 Lý Toàn, diễn viên Hoàng Bác Thạch, nghệ sĩ William...

Trước đó, diễn viên Vương Đại Lục từng bị truy tố về hành vi tương tự. Ngày 18/2, tài tử bị bắt giữ khi đang ở nhà riêng trên đường Phúc Hưng Nam, quận Đại An, thành phố Đài Bắc, Đài Loan.

Vụ việc khiến mạng xã hội dậy sóng. Nhiều người cho rằng các nghệ sĩ sống thiếu chuẩn mực, là người nổi tiếng nhưng không làm gương trước pháp luật.

Thúy Ngọc

Ảnh: Tư liệu