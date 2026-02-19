Năm 2026 đánh dấu năm Bính Ngọ - năm con Ngựa theo âm lịch, biểu tượng cho sức mạnh, sự năng động và tinh thần tự do. Trong làng giải trí Việt, nhiều nghệ sĩ kỳ cựu sinh năm Ngọ (1966 - Bính Ngọ và 1978 - Mậu Ngọ) để lại dấu ấn trên màn ảnh.

NSND Hồng Vân

Sinh năm 1966 tại Bắc Ninh, NSND Hồng Vân chuyển vào TPHCM sinh sống từ năm 9 tuổi và nhanh chóng trở thành biểu tượng của sân khấu kịch và truyền hình Việt. Với hơn 40 năm sự nghiệp, chị là diễn viên đa năng, đạo diễn sân khấu giỏi, đồng thời là "bầu show" nổi tiếng với sân khấu kịch mang tên mình. Những vai diễn để đời trong các vở kịch và phim truyền hình đã mang về cho Hồng Vân danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Về đời tư, Hồng Vân từng trải qua cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ trước khi tìm thấy bến đỗ hạnh phúc bên diễn viên Lê Tuấn Anh – người chồng kém chị 2 tuổi. Cặp đôi có cuộc sống giản dị, viên mãn ở tuổi U60. Khôi Nguyên sinh năm 1997 (con riêng của NSND Hồng Vân) từng du học và trở về hỗ trợ mẹ trong công việc kinh doanh sân khấu.

Năm 2025, Hồng Vân từng gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng như nhiễm trùng máu. Nữ nghệ sĩ trân trọng gia đình, bạn bè và luôn giữ tinh thần lạc quan, coi nghề nghiệp là đam mê bất tận.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Sinh năm 1978 tại TPHCM, Nguyễn Quang Dũng là con trai nhà văn nổi tiếng Nguyễn Quang Sáng - tác giả Chiếc lược ngà. Tốt nghiệp đạo diễn trường Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, anh nhanh chóng khẳng định tài năng qua loạt phim ăn khách như: Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế, Tiệc trăng máu, Dạ cổ Hoài lang, Đất rừng Phương Nam...

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có biệt danh "Dũng khùng" xuất phát từ cá tính mạnh mẽ.

Dù sự nghiệp thăng hoa với hàng loạt dự án "trăm tỷ", ở tuổi U50 Nguyễn Quang Dũng vẫn chọn cuộc sống độc thân dài hạn trước khi công khai mối tình với ca sĩ Bùi Lan Hương - người đẹp kém anh 11 tuổi. Anh từng nói trong phỏng vấn: "Tôi mê người tài hơn người đẹp". Trước đó, anh vướng nhiều tin đồn tình ái với các mỹ nhân showbiz nhưng luôn kín tiếng.

Đam mê lớn nhất của Nguyễn Quang Dũng là điện ảnh, nơi anh thỏa sức sáng tạo. Anh chiêm nghiệm rằng cuộc sống cần sự "khùng" để vượt qua giới hạn và tình yêu đến muộn lại mang đến sự chín muồi, bình yên.

Diễn viên Hoàng Sơn

Sinh năm 1966, Hoàng Sơn lớn lên trong gia đình đông con, cha mất sớm khiến anh phải đi làm từ lớp 9. Từ diễn viên sân khấu, anh nổi tiếng với vô số vai phản diện và vai phụ mang phong cách tưng tửng, hài hước đặc trưng.

Hoàng Sơn có cuộc hôn nhân bền vững gần 40 năm bên vợ cựu người mẫu với 3 con (2 trai, 1 gái). Ở tuổi 60, anh tự hào về tổ ấm hạnh phúc và sống lạc quan dù từng trải qua nhiều thăng trầm, bao gồm biến cố sức khỏe (từng điều trị ung thư và hồi phục thần kỳ). Anh thừa nhận "từng có lỗi với vợ" trong quá khứ nhưng nay bù đắp bằng tình yêu thương gia đình.

Chiêm nghiệm của Hoàng Sơn giản dị: "Cuộc sống cần sự tếu táo để vượt qua khó khăn".

Diễn viên Thân Thúy Hà

Sinh năm 1978, Thân Thúy Hà từng là biểu tượng của làng người mẫu Việt thập niên 2000, nổi bật bên cạnh các tên tuổi như Thanh Hằng, Xuân Lan. Sau này chuyển hướng diễn xuất, chị để lại dấu ấn sâu đậm với nhiều vai phản diện ám ảnh và gần đây nhất là vai người mẹ trong phim Mưa đỏ (2025).

Là mẹ đơn thân sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi từ 2009-2011 với một doanh nhân và quyết định sinh thêm con thứ hai mà không tái hôn, Thân Thúy Hà chọn lối sống kín tiếng trong biệt thự 4 tầng phủ đầy cây xanh tại TP.HCM, tập trung nuôi dạy hai con.

Ở tuổi ngoài 40, chị vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung rạng rỡ với gu thời trang thanh lịch, gợi cảm. Thân Thúy Hà từng bày tỏ không muốn trở thành gánh nặng cho con khi về già nên luôn nỗ lực tích lũy tài chính và sống tích cực.

NSƯT Đại Nghĩa

Sinh năm 1978, MC Đại Nghĩa là một trong những nghệ sĩ đắt show nhất với tài dẫn chương trình duyên dáng, diễn xuất đa dạng.

Năm 2025, anh gặp sự cố đáng tiếc khi té ngã trật khớp vai trong lúc diễn vở kịch Hồn ai nấy giữ, phải tạm dừng công việc nhưng nhanh chóng hồi phục và tiếp tục các hoạt động nghệ thuật.

Đại Nghĩa chọn cuộc sống độc thân, không lập gia đình và dành phần lớn thời gian cùng tài sản cho từ thiện như xây cầu, hỗ trợ trẻ em mồ côi, tặng áo quan cho người khó khăn. Đại Nghĩa có sở thích trồng trọt. Anh sở hữu biệt thự sân vườn tiền tỷ với hệ thống vườn rau thủy canh tự trồng trên sân thượng, thể hiện sở thích gần gũi thiên nhiên và nấu ăn chay.

Đại Nghĩa chiêm nghiệm sâu sắc hạnh phúc đến từ việc cho đi và tình yêu không nhất thiết phải là hôn nhân mà có thể là tình thương rộng lớn dành cho cộng đồng, bạn bè và những mảnh đời bất hạnh.

NSND Hồng Vân, Hoàng Sơn trong phim "Nhà mình đi thôi":

Minh Phi

Ảnh, video: Tư liệu