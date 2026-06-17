Ngày 17/6, Zaobao đưa tin diễn viên võ thuật kỳ cựu Bạch Ưng đã qua đời trong giấc ngủ vào rạng sáng 27/5, hưởng thọ 85 tuổi. Thông tin được gia đình và bạn bè công bố gần 3 tuần sau khi ông mất.

Nhà báo Uông Mạn Linh xác nhận tin buồn trên trang cá nhân khi đăng tải bức ảnh chụp cùng nam diễn viên kèm dòng nhắn: "Anh Bạch Ưng, thượng lộ bình an". Sự ra đi của ông khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả yêu mến dòng phim võ hiệp Hoa ngữ không khỏi tiếc thương.

Nhà báo Uông Mạn Linh và cố diễn viên Bạch Ưng.

Theo truyền thông Trung Quốc, những năm cuối đời, Bạch Ưng sống khá kín tiếng. Gia đình quyết định tổ chức tang lễ đơn giản và thực hiện thủy táng theo di nguyện của ông. Tro cốt nam diễn viên sẽ được rải xuống biển, không lập mộ phần.

Bạch Ưng sinh năm 1941, là diễn viên võ thuật nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ. Ông được biết đến rộng rãi qua bộ phim kinh điển Long Môn Khách Sạn của đạo diễn Hồ Kim Thuyên và từng giành Giải Kim Mã dành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong Thiên Đao Vạn Lý Truy.

Nam diễn viên nổi tiếng qua tác phẩm "Long Môn Khách Sạn".

Sau thành công của Long Môn Khách Sạn, Bạch Ưng trở thành thành viên chủ chốt của "Hồ gia ban" và tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm võ hiệp nổi tiếng như Hiệp Nữ, Phong Ba Lầu Nghênh Xuân, Trung Liệt Đồ...

Trong giai đoạn này, nam diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Hành Quy và Cứu Thế Giả, khẳng định vị thế là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng phim võ thuật Hoa ngữ.

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