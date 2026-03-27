Ngày 27/3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên Lee Sang Bo qua đời ở tuổi 45.

Theo Sở cảnh sát Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi), khoảng 12h40 cùng ngày, gia đình phát hiện anh đã tử vong tại nhà riêng và lập tức trình báo cơ quan chức năng. Hiện cảnh sát đang điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Linh cữu của nam diễn viên được quàn tại nhà tang lễ ở Pyeongtaek. Lễ viếng diễn ra riêng tư theo nguyện vọng gia đình, trong khi lễ đưa tang dự kiến tổ chức vào sáng 29/3.

Nam diễn viên Lee Sang Bo.

Công ty quản lý Korea Management Group xác nhận: “Chúng tôi xin thông báo diễn viên Lee Sang Bo đã qua đời”, đồng thời mong truyền thông và công chúng hạn chế tiếp cận, tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong thời điểm nhạy cảm.

Lee Sang Bo sinh năm 1981 và ra mắt từ năm 2006 với bộ phim Người đàn ông vô hình Choi Jang Soo. Anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Thời kỳ hoàng kim của con dâu, Tình yêu tội lỗi, Đời tư, Ẩn thân bí mật...

Năm 2022, nam diễn viên từng vướng nghi vấn liên quan đến chất cấm. Tuy nhiên, sau điều tra, cơ quan chức năng xác định đó là thuốc điều trị trầm cảm theo đơn, qua đó giúp anh được minh oan.

Sau sự việc, Lee Sang Bo chuyển sang công ty quản lý mới và bày tỏ mong muốn tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Nguồn: Nate