Theo nhà chức trách, Isabelle - vợ của nhà sản xuất phim Killers of the Flower Moon (Vầng trăng máu), Bradley Thomas đã chết do tự tử tại một khách sạn ở Los Angeles hôm 29/1.

Hồ sơ trực tuyến từ văn phòng giám định y tế quận Los Angeles ghi rõ cái chết của Isabelle là một vụ tự sát với "nhiều vết thương do chấn thương".

Vợ Bradley Thomas tự tử, qua đời ở tuổi 39.

Sở cảnh sát Los Angeles cho biết nhà chức trách đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo về vụ việc lúc 1h20' chiều 29/1. Người đại diện của nhà sản xuất phim Bradley Thomas đã không trả lời khi được phóng viên kết nối.

Theo TMZ, Thomas và Isabelle kết hôn vào năm 2018, có 2 con chung. Thomas và Isabelle đã cùng nhau tham dự các sự kiện thảm đỏ và các buổi ra mắt phim trong nhiều năm qua. Lần gần nhất, cả hai được thấy tại bữa tiệc trà của BAFTA 2024 ở Maybourne Beverly Hills hôm 13/1.

Khách sạn nơi Isabelle nhảy lầu.

Thomas là một trong những nhà sản xuất của Killers of the Flower Moon (Vầng trăng máu). Bộ phim với sự tham gia của Leonardo DiCaprio và Lily Gladstone đã giành được tổng cộng 10 đề cử Oscar 2024.

Bradley Thomas cũng từng là nhà sản xuất cho các bộ phim như There's Something About Mary, Shallow Hal, Hall Pass...