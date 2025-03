Lee Si Young sinh năm 1982, nổi tiếng nhất với vai Oh Min-ji trong phim Vườn sao băng phát sóng năm 2008. Nữ diễn viên tổ chức đám cưới hoành tráng vào tháng 9/2017 với chồng đại gia hơn 9 tuổi. Cặp đôi có con trai đầu lòng vào tháng 1/2018.

Cuộc hôn nhân của Lee Si Young được chú ý bởi danh tính chồng nữ diễn viên. Anh xuất thân trong gia đình giàu có, là ông trùm ngành dịch vụ ăn uống của Hàn Quốc với khối tài sản vượt quá 10 tỷ won.

Ngày 17, ACE FACTORY - công ty quản lý của Lee Si Young xác nhận: “Họ đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn. Vì cuộc sống riêng tư của nữ diễn viên, xin hãy hiểu cho rằng chúng tôi không thể trả lời thêm các câu hỏi khác liên quan".

Lee Si Young rạng rỡ trong ngày cưới.

Lee Si Young gia nhập làng giải trí năm 2008, nổi tiếng với phim Vườn sao băng, chương trình tạp kỹ We Got Married của đài MBC. Đây cũng chính là chương trình giúp cô và chồng gặp nhau. Sau khi ghi hình We Got Married, họ chính thức hẹn hò.

Những năm gần đây nữ diễn viên gây sốt trở lại khi góp mặt trong series phim Sweet Home (Thế giới ma quái) trên Netflix.

Lee Si Young trong "Vườn sao băng":