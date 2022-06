Hé lộ những mối tình của Kim Hyun Joong 'Vườn sao băng'

Khi được hỏi đã từng được sao nữ "tiếp cận" trong quá khứ hay chưa, trưởng nhóm SS501 trả lời: “Đã từng nhưng tôi không được tiếp cận, mà tôi đã rủ cô gái đó hẹn hò. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp và chúng tôi hẹn hò khoảng 10 tháng”.

Nam thần “Vườn sao băng” Kim Hyun Joong

Từ chối tiết lộ tên của người yêu cũ, Kim Hyun Joong bật mí từng nấu cơm chiên kim chi cho bạn gái. Ngoài ra, anh cũng nhắc đến "Cô tiên quốc dân” Hyori như mẫu người yêu lý tưởng. Anh nói rằng: "Tôi không muốn đi uống rượu với chị Hyori. Chị ấy là người mà tôi tôn trọng và đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Vì vậy, tôi không nghĩ mình có thể thoải mái khi uống rượu cùng chị ấy".

"Cô tiên quốc dân” Lee Hyori

Kim Hyun Joong không né tránh khi được hỏi về các mối tình. Trong chương trình “Night after night” của Đài SBS, anh cho biết: “Tôi đã gặp một cô gái mà tôi thực sự thích tại một nhà hàng xúc xích Hàn hầm năm lớp 7. Vì vậy, tôi đến nhà hàng đó mỗi ngày trong vòng hai năm rưỡi, nhưng cũng chỉ có thể gặp cô ấy 2 hoặc 3 lần”.

Anh tiết lộ đã đợi trước cửa nhà hàng nhiều đêm để làm quen. Trước khi vào cấp 3, cuối cùng anh đã có thể hẹn hò với cô gái Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Kim Hyun Joong đã trở thành ca sĩ và có lịch trình bận rộn nên cả hai không thể tiếp tục mối quan hệ.

Định mệnh mang họ về bên nhau khi cô dâu hiện tại của Kim Hyun Joong chính là mối tình đầu thời trung học. Ngày 6/4, Osen đưa tin Kim Hyun Joong và hôn thê đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức lễ cưới do đại dịch bùng phát. Anh chia sẻ câu chuyện tình yêu là nguồn cảm hứng cho MV The smile in wine. Trước đó, vào ngày 27/2, ngôi sao Hallyu thông báo chuyện kết hôn thông qua buổi biểu diễn "Gift concert".

Kim Hyun Joong sinh năm 1986, là sao Hàn nổi tiếng ở lĩnh vực diễn xuất và âm nhạc. Anh là cựu thành viên của nhóm nhạc nam SS501, sau đó tách ra hoạt động solo. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Kim Hyun Joong còn được biết đến với loạt bộ phim đình đám như Vườn sao băng, Playful kiss,...

Giữa lúc sự nghiệp đang lên, nam thần tượng bị bạn gái cũ đâm đơn kiện tội hành hung. Năm 2020, sau 6 năm dài kiện tụng qua lại, tòa án tối cao Seoul tuyên phạt Choi - bạn gái gũ của Kim Hyun Joong - phải bồi thường cho nam diễn viên số tiền 100 triệu won (khoảng 2 tỷ đồng). Dù Kim Hyun Joong được minh oan nhưng hình ảnh và sự nghiệp đã hoàn toàn xuống dốc vì scandal kéo dài.

Hảo Hảo (Theo KpopHit)