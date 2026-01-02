Nữ diễn viên gạo cội Vương Nguyệt mới đây đã chia sẻ về biến cố sức khỏe nghiêm trọng mà cô gặp phải vào cuối tháng 11/2025. Theo lời kể, trong lúc sinh hoạt tại nhà, nữ diễn viên bất cẩn bị ngã, đập đầu mạnh xuống sàn và bất tỉnh ngay tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người thân lập tức đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Khi nhập viện, tình trạng của Vương Nguyệt được đánh giá là nguy kịch, buộc gia đình phải ký giấy cam kết chấp nhận rủi ro để bác sĩ tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Đội ngũ y tế sau đó đã thực hiện ca mổ mở hộp sọ nhằm xử lý máu tụ trong não. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, tuy nhiên nữ diễn viên vẫn phải nằm điều trị tại phòng hồi sức tích cực trong 5 ngày trước khi tỉnh lại. Đến ngày thứ 8, cô mới được chuyển sang phòng bệnh thông thường để tiếp tục theo dõi.

Nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh trên giường bệnh.

Vương Nguyệt cho biết chỉ sau khi hồi tỉnh, cô mới biết mình đã mất đi một phần hộp sọ. Việc hô hấp cũng trở nên khó khăn do não không còn được xương sọ bảo vệ, phải chịu tác động trực tiếp từ áp suất không khí. Theo kế hoạch điều trị, cô sẽ tiếp tục trải qua một ca phẫu thuật khác để ghép lại phần xương sọ đã bị cắt bỏ.

Nữ diễn viên thừa nhận bản thân vẫn còn nhiều lo lắng, thậm chí không ít lần bật khóc nhưng song song đó là cảm giác biết ơn vì đã vượt qua lằn ranh sinh tử. “Tôi cũng từng tự hỏi liệu mình còn điều gì chưa kịp dặn dò hay không. Nhưng điều tôi muốn nói nhất là lời cảm ơn gửi đến những người bạn đã luôn giúp đỡ, động viên tôi. Dù hiện tại không đủ sức để cảm ơn từng người, xin hãy đón nhận lòng biết ơn rất lớn từ tôi”, bà chia sẻ.

Vương Nguyệt tại tiệc sinh nhật tuổi 60 vào tháng 4/2025.

Vương Nguyệt là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua nhiều vai phụ trong các tác phẩm nổi tiếng như Vườn sao băng (vai mẹ Sam Thái), Hoa đăng sơ thượng, Huyết Quan Âm… Thông tin về tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên khiến đông đảo khán giả và đồng nghiệp không khỏi lo lắng, đồng thời gửi nhiều lời chúc diễn viên sớm hồi phục sau ca phẫu thuật sắp tới.

