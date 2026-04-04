Ngày 4/4, Siam Rath đưa tin nam diễn viên Ohm Pawat gặp tai nạn giao thông vào tối 3/4.

Theo báo cáo, khoảng 22h45, Ohm Pawat điều khiển xe máy và xảy ra va chạm với ô tô phía trước trên đường cao tốc Bang Na. Vụ việc khiến anh bị trầy xước nhiều vị trí trên cơ thể. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt, sơ cứu và đưa nam diễn viên đi cấp cứu.

Đại diện công ty quản lý GMMTV cho biết: ''Nam diễn viên Ohm Pawat được đưa vào bệnh viện điều trị. Bác sĩ yêu cầu nhập viện theo dõi một đêm nhưng không quá nghiêm trọng”.

Công ty cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã quan tâm và động viên anh sau sự cố.

Ohm Pawat Chittsawangdee sinh năm 2000 tại Bangkok, là diễn viên, người mẫu trẻ nổi tiếng của Thái Lan. Anh được chú ý qua nhiều phim học đường như Nguyện đúng người, đúng thời điểm, Cậu ấy đến bên tôi, Cặp bài trùng oan gia...

Ngoài ra, nam diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ ngoại hình điển trai, nam tính.

Nam diễn viên nổi tiếng với ngoại hình điển trai.

Năm 2023, Ohm Pawat từng vướng tranh cãi khi các bài đăng cũ thời đi học bị đào lại, trong đó anh bị cáo buộc liên quan đến hành vi bắt nạt bạn học và sử dụng lời lẽ miệt thị ngoại hình. Sau đó, nam diễn viên lên tiếng xin lỗi, thừa nhận sự thiếu chín chắn khi còn trẻ và mong nhận được cơ hội sửa sai.

