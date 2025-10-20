Công ty Sinn Power đã triển khai một hệ thống điện mặt trời nổi thẳng đứng có công suất 1,8 MW trên một hồ khai thác đá ở thị trấn Gilching, bang Bavaria (Đức). Đây được xem là nhà máy điện mặt trời nổi lớn nhất thế giới với các tấm pin được lắp đặt theo phương thẳng đứng.

Sinn Power nhấn mạnh lợi ích sinh thái của cấu hình thẳng đứng này, đồng thời cho biết hệ thống có khả năng chống chịu bão rất cao - một đặc điểm đáng chú ý và phần nào bất ngờ đối với loại hình lắp đặt nổi.

Theo công ty, hệ thống SKipp-Float mang lại lợi thế đáng kể về khả năng chống bão. Cấu trúc giá đỡ được thiết kế để các mô-đun có thể dao động linh hoạt nhờ hệ thống cáp, giúp giảm lực cản gió và tăng độ ổn định trước chuyển động của sóng.

Nhà máy điện mặt trời nổi với các tấm pin dựng thẳng đứng trên mặt hồ tại Đức. Ảnh: Sinn Power

Hệ thống này bắt đầu vận hành vào ngày 21/8 trên một hồ khai thác sỏi ở thị trấn Gilching, bang Bavaria, miền Nam nước Đức và được khánh thành chính thức vào thứ Sáu tuần trước.

Trước đó, Sinn Power lần đầu công bố dự án vào tháng 4/2023 và bắt đầu thi công lắp đặt vào tháng 11 cùng năm. Dù thời gian triển khai kéo dài, dự án hầu như không gặp sự cố chậm tiến độ đáng kể.

Theo dự báo, hệ thống có thể giúp giảm tới 70% lượng điện phải mua từ lưới quốc gia, trong khi phần điện dư sẽ được hòa vào lưới điện công cộng.

Điểm đáng chú ý là các tấm pin được bố trí thẳng đứng theo hướng Đông – Tây, khoảng cách giữa các hàng là 4 m. Mỗi mô-đun SKipp-Float chỉ cần một phần đế hẹp hình sống tàu, dài khoảng 1,6 m dưới mặt nước, giúp giảm diện tích chiếm chỗ.

Trong thông cáo báo chí, Sinn Power không công bố chi tiết sản lượng hoặc chi phí, và Sổ đăng ký thị trường năng lượng của Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức hiện vẫn chưa có dữ liệu về địa điểm này. Tuy nhiên, hệ thống nổi chỉ chiếm 4,65% diện tích mặt hồ, thấp hơn nhiều so với mức tối đa 15% được phép theo Luật Tài nguyên Nước Liên bang Đức.

Công ty đã lên kế hoạch giai đoạn mở rộng thứ hai, bổ sung thêm 1,7 MW công suất tại cùng địa điểm.

Ngoài việc sử dụng diện tích đất rất thấp, Sinn Power còn nhấn mạnh những lợi ích sinh thái bổ sung. Thiết kế hệ thống giúp cải thiện quá trình trao đổi oxy, cho phép ánh sáng mặt trời xuyên xuống mặt nước và thúc đẩy sự tuần hoàn tự nhiên của các lớp nước.

Công ty cũng lưu ý, các phao giám sát được lắp đặt trước khi xây dựng cho thấy chất lượng nước có xu hướng được cải thiện kể từ khi hệ thống đi vào hoạt động. Ngoài ra, nhiều loài chim nước đã làm tổ trên các phao nổi, và đàn cá tụ xuất hiện xung quanh phần đối trọng hình sống tàu.

Những đối trọng này chủ yếu có chức năng ổn định. Theo đó, khi các mô-đun bị nghiêng do gió hoặc sóng, đối trọng sẽ kéo chúng trở lại vị trí thẳng đứng. Sinn Power cho biết độ tin cậy kỹ thuật của hệ thống đã được xác nhận trong những tuần vận hành đầu tiên.

Công ty nhận thấy tiềm năng ứng dụng rộng rãi cho hệ thống này ở các hồ nhân tạo có độ sâu tối thiểu 1,6m, đặc biệt là các hồ khai thác sỏi hoặc đá - những nơi tuân theo quy định chiếm tối đa 15% diện tích mặt nước trong Luật Tài nguyên Nước Đức.

Khách hàng mục tiêu bao gồm các doanh nghiệp có nhu cầu điện năng cao hoặc đang triển khai chiến lược điện khí hóa.

Giống các nhà cung cấp hệ thống điện mặt trời bố trí thẳng đứng khác, Sinn Power nhấn mạnh mô hình này có biểu đồ sản lượng thuận lợi cho cả mục tiêu tự tiêu thụ và bán điện lên lưới.