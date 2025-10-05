Các công ty ENGIE (trụ sở tại Pháp) và Luminous (trụ sở tại Mỹ) đã thử nghiệm robot tự động tại trang trại điện mặt trời Goorambat East công suất 250 MW ở bang Victoria (Úc), hoàn thành việc lắp đặt các tấm pin trước thời hạn.

Việc lắp đặt gần 500.000 tấm pin mặt trời tại trang trại điện mặt trời Goorambat East của ENGIE được hoàn tất vào ngày 3/10 một phần nhờ vào sự hợp tác với công ty robot Luminous của Mỹ, đơn vị đã thử nghiệm đội robot LUMI S4 đầu tiên trong quá trình xây dựng.

Ông Justin Webb, đại diện tại hiện trường của ENGIE, cho biết, quá trình chạy thử đã bắt đầu. Dự kiến, việc cấp điện lần đầu cho trang trại Goorambat East diễn ra vào cuối tháng 10 năm nay, vận hành toàn bộ vào giữa năm 2026.

“Dự án có công suất phát điện lên tới 250 MW, đủ để cung cấp điện cho khoảng 105.000 hộ gia đình ở bang Victoria”, ông Webb nói.

Các robot tham gia lắp đặt tấm pin mặt trời. Ảnh: Engie

Nằm gần thị trấn Benalla, cách Melbourne 210 km về phía Đông Bắc, việc sử dụng robot LUMI - một hệ thống gắp và đặt tấm pin mặt trời sử dụng AI - tại dự án Goorambat đã giải quyết được công đoạn tốn nhiều nhân công nhất trong xây dựng trang trại điện mặt trời.

LUMI tự động đặt các mô-đun năng lượng mặt trời lên khung giá đỡ, sau đó công nhân tại chỗ sẽ thực hiện bước cố định cuối cùng. Cách làm này giúp giảm lao động thủ công, đồng thời tăng tốc độ thi công, nâng cao an toàn và hiệu quả chi phí.

“Hệ thống đó đã được dùng để lắp cọc và gần đây là tấm pin mặt trời”, ông Webb nói. Đây cũng là lần đầu tiên công ty Mỹ Luminous thử nghiệm hệ thống LUMI bên ngoài nước Mỹ, qua đó cho thấy tương lai của việc xây dựng các trang trại điện mặt trời.

Đáng chú ý, năng suất cao hơn từ những hệ thống tự động này sẽ giúp giảm chi phí của các dự án năng lượng tái tạo và cho phép hoàn thành nhanh hơn. Từ đó, góp phần làm giảm giá điện cho người tiêu dùng và có thể thúc đẩy việc xây thêm nhiều cơ sở điện mặt trời.

Hơn nữa, việc sử dụng robot tự động cũng có thể mang lại lợi ích lớn cho việc xây dựng các trang trại điện mặt trời ở những khu vực hẻo lánh và khắc nghiệt như sa mạc, nơi khí hậu có thể nguy hiểm cho con người.

“Về lâu dài, với sự phát triển liên tục, những robot như thế này cũng sẽ giúp giảm rủi ro liên quan đến an toàn và sức khỏe trong xây dựng, ví dụ như hạn chế việc bốc vác thủ công các tấm pin mặt trời nặng”, ông cho hay.

Theo Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập Luminous Robotics Inc., ông Jay M. Wong, việc triển khai đội robot LUMI của công ty tại Úc đã giúp thu thập dữ liệu, thông tin về hiệu suất và tác động thực tế cần thiết để thúc đẩy việc ứng dụng trên toàn cầu.

“Các robot LUMI của chúng tôi đã vượt mục tiêu về tốc độ thi công, và với sự hỗ trợ từ Cơ quan Năng lượng Tái tạo Úc (ARENA). Ở giai đoạn tiếp theo, chúng tôi sẽ tinh chỉnh thêm khả năng của đội robot LUMI”, ông Wong nói.

Điều này sẽ giúp nâng cao và tối ưu hóa quy trình, khả năng tự động, độ tin cậy, khả năng sản xuất, và cải thiện mạnh mẽ việc xây dựng hạ tầng năng lượng ở quy mô lớn.

Trong những tháng tới, Luminous và ARENA sẽ phát hành và công khai dữ liệu robot học lớn nhất, toàn diện nhất cho ngành xây dựng điện mặt trời.

“Chúng tôi tin đây là cách tiếp cận minh bạch để thực sự đưa năng lượng mặt trời đến với mọi người. Nỗ lực này sẽ trở thành nền tảng thúc đẩy các giải pháp sáng tạo, không chỉ trong khâu lắp đặt và xây dựng tấm pin, mà còn cho toàn bộ ngành công nghiệp, góp phần tăng tốc đưa thế giới bước vào kỷ nguyên bùng nổ năng lượng mặt trời”, vị này nhấn mạnh.

Theo PV